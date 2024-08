Slavoj Český Krumlov - FK Benešov 1:6 (0:3)

Branky: 57. Kordík - 20. Čmovš, 22. Svoboda, 25. Kubiš, 48. a 66. Sklenička, 63. Včelička. Rozhodčí: Toucha - Matyš, Žemlička. Diváci: 168.

Benešov přijel na jih Čech v roli favorita, kterou také potvrdil. Domácí udrželi dvacet minut čisté konto, ale pak nastříleli hosté během pěti minut a bylo o utkání.

MOL cup: Český Krumlov - Benešov. | Video: Jan Klein

"Utkání dopadlo tak, jak dopadlo, vysoko jsme prohráli. Soupeř byl sice favoritem, ale my mu to usnadnili nedisciplinovanou obrannou hrou. Po celý zápas jsme tahali za kratší konec. Soupeř byl jasně lepší, měl v sestavě čtyři bývalé ligové hráče, kteří byli na hřišti znát. Benešov byl celkově jasně lepší a zaslouženě vyhrál," hodnotil utkání trenér Českého Krumlova Zdeněk Šváb a doplnil: "My se musíme srovnat a začít znovu makat, abychom vstup do soutěže, kterou startujeme v sobotu ráno s béčkem Petřínu, zvládli. Opět přijede mladý tým, musíme do toho jít zodpovědně, abychom sezonu začali úspěšně."

Pohár: Český Krumlov - Benešov. | Video: Jan Klein

Celkově příprava hráčům Slavoje nevyšla. "My se trápíme v obranné hře. Hrajeme čtyři přáteláky a dostaneme čtyřiadvacet branek. To je moc, to se nemůže stát. Musíme asi něco změnit v sestavě, ale musíme se s tím poprat," doplnil Z. Šváb.