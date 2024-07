Slavoj Český Krumlov - Dynamo ČB U19 0:11

Příprava je od toho, aby sem tam nějaká ta facka přišla. Divizní fotbalisté Českého Krumlova však od devatenáctky Dynama dostali pořádný direkt.

"Zdravotně jsme na tom byli naprosto na dvě. Týmem se v týdnu prohnala viróza a někteří hráči nastupovali ještě s horečkami. Sestava byla hodně nakombinovaná. Po Dynamu ještě hrálo béčko se Sedlčany, ale tam již hráli prakticky dorostenci. Dostali jsme jich šest, takže krásný den," komentoval sarkasticky dvě porážky českokrumlovský trenér Zdeněk Šváb.

"Kluci vůbec nemohli běhat. Chtěli jsme to nějak odehrát, ale byla z toho ostuda. U takové facky je důležité, že nepřišla v mistráku. Facka přišla, stane se, ale z tohoto jsem moc zklamaný. Bylo to pro kluky strašně těžké a museli jsme to točit podle toho, kdo momentálně mohl na hřiště," dopnil trenér.

Porážku však všichni rychle hodili za hlavu, další víkend již začínají soutěžní zápasy. "První srpnovou sobotu hrajeme MOL cup s Benešovem. Hraje se v 10.15 a věřím, že se fanouškům omluvíme dobrým výkonem," dodal Zdeněk Šváb.