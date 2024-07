Slavoj Český Krumlov – Hluboká nad Vltavou 1:4 (0:0)

Branky: J. Kordík – P. Hrachovec 2, L. Gutwirth a R. Dohnal.

Pro oba celky to byl první přípravný duel, a tak dali oba trenéři příležitost všem přítomným hráčům. První poločas nabídl vyrovnanou partii se šancemi před oběma brankami a s výbornými výkony obou gólmanů. Ve druhé půli domácí doplatili na individuální chyby a soupeř utekl až na 0:4. Herně se duel vyrovnal až v závěrečné čtvrthodině, ve které Český Krumlov vstřelil čestnou branku.

„Letní příprava je příliš krátká a nemám ji rád. U nás v Krumlově dělají kluci brigádně v hospodách, nebo u vody u raftů. Nyní nám chybí dva lidé, kteří jsou pracovně mimo. Ale šanci tak dostávají mladíci, se kterými chceme pracovat. Na výsledky se moc nehraje, ale potřebujeme hrát, hrát, hrát. A připravit se dobře na start divize,“ uvedl k přípravě českokrumlovský trenér Zdeněk Šváb.

Příprava: Český Krumlov - Hluboká. | Video: Deník/Vladimír Klíma

S prvním přípravným duelem ale spokojen být nemohl. „Ale první poločas dobrý. Mělo to náboj, bylo vidět, že měsíc kluci nehráli fotbal. Ani Hluboká nehrála měsíc žádný zápas. Do druhé půle jsme to prostřídali a udělali bohužel nějaké individuální chyby. Bohužel jsme soupeři nabídli čtyři góly. To je špatně. Pak jsme to zase vrátili zpátky do nějaké sestavy a najednou byl zápas zase vyrovnaný. Je to o individuálních chybách, které nás trápily i na začátku jarní části uplynulé sezony. Ale my to musíme odbourat, musíme s tím bojovat, jak to půjde a my bojovat budeme,“ komentoval duel trenér Šváb.

Letní příprava: Český Krumlov - Hluboká. | Video: Deník/Vladimír Klíma

Na vyladění formy mají ve Slavoji ještě tři týdny. „Zatím se na přípravě jenom běhá. Dneska jsme si před rozcvičkou dali dvě střely na bránu. Jinak je to většinou o běhání s míčem a takové věci. Musíme makat a jít tomu štěstíčku naproti, jak se říká. Ale my to dáme a sezonu opět uhrajeme,“ hledí kupředu trenér.

Další přípravný duel odehrají Českokrumlovští v sobotu 20. července od 17 hodin doma proti nováčkovi krajského přeboru ze Strunkovic nad Blanicí.