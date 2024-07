Slavoj Český Krumlov – Blaník Strunkovice nad Blanicí 5:3 (0:2)

Slavoj si tentokrát hodně zastřílel, ale na druhé straně opět dost inkasoval. Minule s Hlubokou čtyři, nyní tři góly.

„V první půli jsme se snažili hrát dobrý fotbal, hrát po zemi kombinačně. Udělali jsme však opět dvě individuální chyby a soupeř ze dvou střel dal dva góly. Propadli jsme a bylo to špatné. Sestava se opět zkoušela jiná z důvodu pracovních povinností a dovolených. Dostali šanci i někteří hodně mladí kluci. Ve druhé půli jsme malinko změnili hru, začali jsme běhat. Myslím si, že jsme soupeře hodně přeběhali a přestříleli. Dali jsme pět gólů, což kvituji. Vyrovnali jsme na 2:2, oni ještě ze čtyřiceti metrů přehodili brankáře na 3:2 a vedli, ale pak jsme to otočilli,“ shrnul utkání domácí trenér Zdeněk Šváb

Krumlov se však nadále potýká s malým počtem hráčů. „Je nás pořád málo. Do kádru potřebujeme ještě posílit jednoho nebo dva hráče, abychom byli konkurenceschopní. Aby si hráči nebyli jistí, že mají jasté místo. Konkurence je důležitá,“ shrnul situaci trenér Šváb a pokračoval: „Celkově jsem s utkáním se Strunkovicemi spokojený. Splnilo účel, jaký jsme chtěli a co jsme si představovali. I když bylo hrozné horko, ani se nehnul vítr, bylo dusno, ale kluci to zvládli. Trénujeme o týden déle než oni a bylo to znát ve druhé půli, když jsme je přeběhali.“