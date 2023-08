/FOTOGALERIE/ S jedním bodem na kontě zajížděli fotbalisté Českého Krumlova ke čtvrtému kolu divize do Klatov. Stejně jako před čtrnácti dny na Doubravce inkasovali šest branek.

Fotbalisté Českého Krumlova jsou po čtyřech kolech bez vítězství. Ilustrační foto. | Foto: Deník/Vladimír Klíma

SK Klatovy - Slavoj Český Krumlov 6:1 (3:1)

Branky: 4. Javorský, 21. Velfl, 38. A. Presl, 60. F. Holík, 76. M. Lukeš, 82. M Mészáros - 33. (PK) Kabele. ŽK: 2:4 (Mészáros, Krejčířík - Gelnar, Kuna, Ryneš, Matuška). Rozhodčí: Talpáš - Hányš, Melničuk. Diváci: 200.

Sestava Č. Krumlova: Polanský - Kolář (82. Matušek), Kabele, Svoboda (62. Trapl), Trmal - Gelnar (72. J. Matuška), Ryneš - Vávra, Kuna, O. Matuška - Vaněk (62. Parakhnenko).

Tentokrát hráči Českého Krumlova branku vstřelili, ale pouze z pokutového kopu. Tou snižovali vedení domácích na 2:1. Pak však ještě čtyřikrát inkasovali a znovu se vraceli domů se šesti brankami. Úvod sezony tedy slavojáky nezastihl v dobrém rozpoložení.

"Jsme zklamaní z celé naší obranné fáze. Jsou tam neskutečné zkraty. Tam stačí dva hráči do pěti a dostaneme gól. To je až neskutečné. Nerozumíme tomu, co se děje. Musíme si k tomu v úterý opět sednout a rozebrat. Ale to stále povídáme a povídáme, kluci všechno odkývou a pak ve dvacáté minutě prohráváme o dva góly," hodnotil smutně zápas v Klatovech českokrumlovský trenér Zdeněk Šváb. Přitom Krumlov hrál v přípravě proti silným soupeřům a tolik neinkasoval. "Kluci si asi nevěří, mají to v hlavách. Bojí se, nejsou odvážní a neplní to, co si řekneme v šatně," dodal trenér.

Jsou odehrána čtyři kola, ale Slavoj si nesmí nechat ujet vlak. "To samozřejmě všichni víme a musíme udělat něco pro to, abychom začali bojovat. Nyní máme doma Mariánské Lázně, dalšího silného soupeře, tak uvidíme," doplnil trenér Šváb.