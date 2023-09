/FOTOGALERIE, VIDEO/ Po šesti odehraných divizních kolech nepanuje spokojenost v Českém Krumlově ani Katovicích. Nyní se oba týmy potkají ve vzájemném duelu na hřišti Slavoje.

Fotbalová divize: Č. Krumlov - Katovice. | Video: Deník/Vladimír Klíma

Fotbalisté Českého Krumlova mají vstup do soutěže velice špatný. Po šesti kolech mají na kontě jediný bod a jejich největším problémem je proměňování šancí. O tom svědčí pouze čtyři nastřílené branky, z toho si dal Komárov čistokrevného vlastence a tři jsou z pokutových kopů. "V poli to byl vyrovnaný zápas. Domácí zkrátka proměnili všechny šance, které jsme jim nabídli. My jich měli šest či sedm a proměnili pouze jednu," komentoval minulé utkání v Sokolově (6:1 pro domácí) českokrumlovský trenér Zdeněk Šváb.

Oproti minulé sezoně si v tabulce pohoršili i Katovičtí. Po šesti kolech jim patří 10. místo, když nasbírali osm bodů. Katovičtí sbírají body alespoň doma, ale venku se zrovna dvakrát nedaří. V minulém kole však zvládli důležité domácí derby se Soběslaví. "Musím říci, že to od nás byl bojovný výkon, bylo vidět, že ty tři body chceme urvat a to se také nakonec povedlo," hodnotil utkání katovický trenér Lubomír Vašica.

Tentokrát to však již bude nové utkání a oba celky chtějí tři body. Pro Slavoj jsou možná až životně důležité. "Na derby jsme se připravovali jako na každý jiný zápas. Nejdeme do utkání v roli favorita, ale chceme naši špatnou sérii utnout a poctivým výkonem naše fanoušky potěšit a bodovat," uvedl českokrumlovský trenér Zdeněk Šváb.

V Katovicích je po minulé výhře samozřejmě trochu veseleji. "My nyní vyhráli, tak můžeme jet k utkání v klidu. My tam můžeme jen získat, oni budou v situaci, kdy musí," uvedl k dalšímu duelu trenér Lubomír Vašica hned po zápase se Soběslaví a v týdnu pro klubový web dodal: "Pojedeme k utkání s pokorou, protože i když má Český Krumlov na svém kontě jediný bod, tak nemá vůbec špatné mužstvo. Navíc jsou si jeho hráči vědomi toho, že už doma konečně musejí bodovat naplno, takže o to to pro nás bude těžší. Nečeká nás nic snadného, ale věřím, že odtud nějaký bodový zisk přivezeme."