/FOTOGALERIE/ Zimní příprava na jarní fotbalové boje je v plném proudu a na pořadu jsou již i přípravná utkání. Divizní Slavoj Český Krumlov si pozval na českobudějovicé Složiště kaplický Spartak (I.A). Soupeři se rozešli bez branek.

Trenér Zdeněk Šváb o přípravě, změnách v kádru i ambicích na jaro. | Video: Deník/Vladimír Klíma

Slavoj ČeskýKrumlov - Spartak Kaplice 0:0

Sestavy - Český Krumlov: Beránek – Kolář, Kabele, Švec, Trmal – Šimek, Gelnar, J. Matuška, O. Matuška – Parakhnenko, Bauer. Střídali Trapl a Š. Šindelář. Kaplice: Říha - Kuchař, Ješina, Čutka, Gondek - Divoký, Česák Jan, Nowak, Vaniš - Česák Jakub, Pastier. Střídali: Fučík, N. Popov, Lhotský, F. Šedivý, Behman.

"Zápas s Kaplicí jsme si domluvili s tím, že si chceme zkusit také ofenzivní věci. Ale zápas se nám absolutně nepovedl. Chyběl pohyb s balonem, předfinální nahrávka a hlavně finální fáze. My si vytvořili nějakých šest či sedm šancí, ale nedáme gól ani do prázdné brány. Jsem z tohoto zápasu zklamaný. Že nedáme šance, to se stane, ale nelíbila se mi hra," hodnotil utkání českokrumlovský trenér Zdeněk Šváb.

Do startu divize jsou ještě čtyři týdny a trenér ví, na čem zapracovat. "Čas do startu jara ještě je. Góla jsme nedali Kaplici, ale třeba ho dáme Doubravce. Všichni víme, že v divizi asi nebudeme tvořit a diktovat tempo hry, ale budeme bránit a chodit do brejků. Je fakt, že se nám týmem v týdnu prohnala viróza a někteří kluci nebyli ani na tréninku. Ale to zkrátka k zimní přípravě patří," doplnil Zdeněk Šváb a pokračoval: "Tím v žádném případě nechci shazovat výkon Kaplice. Soupeř hrál zodpovědně, má velmi dobrý tým a v I.A třídě bude podle mě hrát špic."

"První poločas jsme proti dviznímu týmu odehráli slušně. Bylo to nahoru dolu, šance na obou stranách, ale gólově se nikdo neprosadil. Do druhého poločasu jsme dali šanci dorostencům a hráčům z béčka a ani oni nehráli, jak se říká, druhé housle. Krumlov byl sice druhý poločas lepší, ale branku nám nedokázal dát, a proto zápas skončil bez branek," doplnil k duelu kaplický trenér Zbyněk Ginzel.