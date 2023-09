/FOTOGALERIE, VIDEO/ Českokrumlovští fotbalisté stále čekají na první divizní výhru sezony. Nedočkali se ani v domácím duelu s Mariánskými Lázněmi.

Fotbalová divize: Český Krumlov - Mariánské Lázně. | Video: Jan Klein

Slavoj Český Krumlov – Viktoria Mariánské Lázně 1:3 (0:1)

Branky: 75. (PK) Kuna – 3. Kapolka, 50. Beránek, 62. Dvořák. ŽK: 2:1 (Kolář, Kuna – Tapia). Rozhodčí: Štefan – Glogar, Gerhardt. Diváci: 145.

Sestava Č. Krumlova: Polanský – Trmal, Kuna, Kabele, Švec – Parakhnenko, Gelnar (66. Svoboda), Ryneš (J. Matuška), Kolář – Vaněk (66. O. Matuška), Vávra.

Jeden bod na kontě a dva vstřelené góly. Jeden si dal Komárov vlastní a druhý byl z penalty. To byla bilance Českého Krumlova po čtyřech kolech. Tu hráči posunuli pouze o jeden vstřelený gól a opět z penalty.

Slavoj dostal branku hned v úvodu zápasu a bylo jasné, že to bude proti druhému celku tabulky velice složité. „Nám se nepovedly vstupy ani do jednoho poločasu, vždy jsme brzy dostali laciný gól. Na začátku do bylo z rozehraného autu po nezachycené náběhu hráčů. Sice po krásné střele, ale zkrátka jsme prohrávali. Za stavu 0:1 jsme kopali penaltu a neproměnili ji. Vytvořili jsme si i další šance, ale neproměnili je. Na začátku druhého poločasu jsme trochu zaspali, přišla nerozhodnost v rozehrávce, kterou jsme hasili faulem a soupeř nás ze standardky trestal gólem přes zeď. Třetí branku jsme dostali po další standardce. Po rohu přišel odražený balon, nebyli jsme schopni ho odvrátit a soupeř to vrátil do brány. Pak jsme měli ještě jednu výhodu penalty, ze které jsme upravili kosmeticky na 1:3,“ shrnul utkání asistent trenéra Českého Krumlova Pavel Lattner a pokračoval: „Herně to nebylo tak hrozné, ale výsledkově opět propadák."

Fotbalisty Českého Krumlova tak stále trápí neproměňování šancí a špatné pokrývání při standardkách. „Je to tak. Není tam důraz a důslednost. Je to stále stejná písnička. Měli jsme již tentokrát solidně poskládanou obrannou čtveřici. Dostali jsme tam po dlouhém zranění Matěje Švece. Hrál snad po roce v základu. Fungovalo to, ale při standardkách jsme zaspali a soupeř nás potrestal,“ doplnil k utkání Pavel Lattner.