Tým od Vajgaru vstoupil do soutěže katastrofálně, šel od porážky k porážce, inkasoval příděly a naopak sám se střelecky trápil. „Před sezonou odešlo osm hráčů a ti, kteří je měli nahradit to ve většině případů, bohužel, nedokázali. Doplnění kádru se nám prostě moc nepovedlo,“ přiznává trenér a jednatel FK Jindřichův Hradec 1910 Marek Černoch.

Naděje svitla až v závěru podzimu, kdy se herní projev Hradce výrazně zlepšil a mužstvo vybojovalo i nějaké body, takže propastná ztráta na chvostu tabulky se přece jen zmenšila.

„Zkraje sezony nám hodně chyběl náš nejlepší střelec Toman, který byl delší dobu zraněný. Když se vrátil do sestavy, bylo to v ofenzivě samozřejmě znát. V závěru podzimu se navíc do výborné formy rozehrál Janák, který střílel i důležité góly,“ podotkl trenér.

Na patnácté Hořovicko nyní Jihočeši ztrácí dva body a na čtrnáctý Cheb čtyři. Mariánské Lázně a Sedlčany jsou sice odskočené už o devět, ale stejně nakonec bude záležet na tom, kolik týmů po sezoně skutečně sestoupí.

Jindřichohradečtí fotbalisté se na jarní pokračování připravují od 9. ledna. „Trénujeme čtyřikrát týdně, kluci jedou jako pily, takže jsem s jejich přístupem velmi spokojený. Zvlášť, když se jedná o nepopulární dril zaměřený na nabírání fyzické kondice. Ale teď už přijde na řadu i míč, na což se kluci hodně těší,“ říká s úsměvem Marek Černoch.

Klub hlásí i několik změn v kádru. Své účinkování na jihu Čech ukončily zahraniční akvizice. Abderrabi to zkouší v Irsku a Scoarnec se vydal do Kanady. Do svých mateřských klubů se pak vrátili Cajz (Žirovnice) a Krejník (Lomnice nad Lužnicí).

Jindřichohradecký dres by nově měli obléci zajímavé posily. Z Táborska přichází krajní záložník či obránce Jakub Laszák a po delším angažmá v rakouské Weitře zkušený exdačický útočník Jaroslav Cech. Na testech je u pak Vajgaru reprezentant afrického Gabonu do 23 let Grice Youmou Ngadi Oblang.

„Je to osminásobný reprezentant této věkové kategorii, hrál i olympijskou kvalifikaci. Dostali jsme na něj příznivé reference od hráčského agenta a musím říct, že se jeví úplně skvěle. Zcela jisté nejlépe ze všech cizinců, kteří u nás zatím působili. Doufám, že jeho angažmá u nás nic nezhatí,“ přeje si kouč.

Ani tím ještě výčet čerstvých sil neměl skončit. „Nutně potřebujeme získat jednoho hráče do defenzivy. Věřím, že během dvou týdnů bude jasno. A nevylučuji ani další okysličení kádru,“ poznamenal Marek Černoch.

Jeho svěřenci mají za sebou úvodní přípravný duel s rakouským Gmïndem, který na umělce prohráli 2:3, když se trefili Králíček a Cech. Hradec se dále postupně utká s táborským béčkem i tamním ligovým dorostem, Českým Krumlovem a Starou Říší, což bude generálka na jarní start sezony, který mužstvo čeká v sobotu 7. března, kdy na stadionu u Vajgaru přivítá Beroun (10.30).

V jindřichohradeckém klubu věří, že se divizní příslušnost může povést zachovat. „Víme, že to bude strašně těžké, ale situace není úplně ztracená a hodláme bitvu o udržení co nejvíce zdramatizovat,“ uzavírá Marek Černoch.