/FOTOGALERIE, VIDEO/ Tahák divizní skupiny A přilíákal do Katovické Dudák arény více než 550 diváků. Ti vytvořili při derby skvělou atmosféru.

Katovice - Lom. | Video: Jan Škrle

Otava Katovice - Sokol Lom 0:1 (0:0)

Branka: 57. (PK) Slavík. ŽK: 3:2 (Kotrba 2, Motl - Vávra, Novák). ČK: 1:0 (93. Kotrba). Rozhdčí: Mičan - Mudra, Šálková. Diváci: 553.

Sestava Katovic: Provazník - Cibulka, Janoch, Chylík (87. Kostka) - Motl, Repa (87. Habor), Kotrba, Hnídek (75. Požárek) - L. Bálek (75. D. Bálek), Uher - Kadula.

Očekávané jihočeské derby nakonec rozhodl gól z penalty. Fanoušci však viděli výborné utkání. "Porážka mrzí, zvláště po brance z penalty. Podali jsme dobrý výkon a myslím si, že by zápasu slušela remíza. Lom byl lepší na míči, my trochu změnili rozestavení a hráli na tři obránce. Vycházelo nám to. Lom si prakicky nevytvořil žádnou šanci, kromě střel ze střední vzdálenosti. Šancí na vstřelení gólu jsme měli více my z brejkových situací. Nedotáhli jsme to však do konce. Pak bohužel přišla hloupá penalta, zbytečný faul a to nás stálo všechny body," hodnotil utkání katovický trenér Přemysl Šroub.

V celkovém kontextu utkání však ani přes porážku nemá katovický trenér svým hráčům co vytknout. "Všichni makali na sto procent, diváci si to užívali. Byl k vidění kvalitní zápas, bylo znát, že se hraje o čelo tabulky. Nemohu klukům co vyčítat. Hráli dobře, bohužel to rozhodla penalta. Nedá se nic dělat. Pokud budeme takové výkony podávat v každém zápase, tak o body nemám strach," doplnil trenér.

V dalším kole Katovičtí cestují na hřiště Horní Břízy, která je v tabulce poslední. O to těžší zápas to může být. "Tam budeme ve zcela jiné pozici. Do zápasu půjdeme v roli favorita my. Proti Lomu jsme mohli jen získat, v Horní Bříze budeme muset my," dodal k dalšímu duelu trenér Šroub.