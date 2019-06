Důvodem je skutečnost, že se některé kluby do třetí ligy a divize nepřihlásily, a tak ze tří českých divizních skupin nakonec padá dohromady pouze pět celků, přičemž Jindřichův Hradec se s nejlepší bilancí zachránil.

„Je to pro nás příjemné a zavazující zároveň. Jak se ukázalo, vyplatilo se bojovat až do konce. My v závěrečných dvou kolech porazili silné týmy Rakovníku a Doubravky, což nám nakonec zajistilo udržení divize. Ale je taky pravda, že se k nám už v průběhu sezony donesly zvěsti o tom, že by nemuselo sestupovat tolik manšaftů, tak jsme se snažili rvát až do konce a čekat, jak se to vyvine,“ poznamenal jindřichohradecký trenér Marek Černoch.

Potvrzení tohoto faktu přišlo z Prahy uprostřed týdne a na jeho sklonku už FK Jindřichův Hradec poznal i protivníky pro příští ročník této republikové soutěže.

V něm se tak potká i s dalšími jihočeskými účastníky – Čížovou, Soběslaví, Katovicemi a béčkem českobudějovického Dynama.

„V naší skupině je několik nových týmů, zároveň nás čekají čtyři jihočeská derby, což kvitujeme,“ uvedl Marek Černoch.

Příjemné zjištění o zachování divizní příslušnosti však okamžitě střídají starosti s přípravou a složením týmu na další sezonu.

„Jak nám ukázal minulý ročník, kádr musíme nejen zkvalitnit, ale také doplnit. To, co nás v průběhu jara potkalo, s tím jsem se ještě nesetkal. Nebýt toho, jsem přesvědčený, že bychom záchranářské starosti neměli,“ měl kouč na myslí rozsáhlou marodku, která zasáhla polovinu kádru.

„To nás psychicky hodně nalomilo a v té době nás potkala série pěti porážek, které vlastně rozhodly o tom, že jsme skončili až předposlední. Rádi bychom, aby se ohledně zdravotního stavu hráčů nic podobného už neopakovalo. Musíme to jít naproti i tím, že budeme mít dostatek kvalitních a mentálně odolných typů. Už bych nerad zažil něco podobného, jako když jsme do Berouna cestovali s dvěma dorostenci v základu a s mým asistentem Tomášem Cyprou jako jediným hráčem na střídání,“ vzpomíná na neradostné okamžiky.

Jisté je, že Marek Černoch v podzimní části už nemůže počítat s dvojicí zahraničních fotbalistů Gueyem a Lukokim, kteří měli kontrakt jen na jarní část, a také Řehořem, jenž by se měl zřejmě přesunout do Písku.

„Mužstvo budeme postupně doplňovat, důležité však je, že se nám postupně vyprazdňuje marodka. Věřím, že přípravu 8. července zahájíme kompletní včetně našeho nejlepšího útočníka Martina Tomana,“ věří.

Jindřichohradecký tým má v plánu několik přípravných duelů, jeden turnaj a startovat bude i v pohárovém MOL Cupu. Divizi zahájí v sobotu 10. července doma proti Berounu.

Divize A 2019/20 (vylosovaná čísla klubů)

1. SK Klatovy

2. Slavoj Mýto

3. Viktoria Mariánské Lázně

4. FC Rokycany

5. FK Jindřichův Hradec

6. Spartak Soběslav

7. MFK Dobříš

8. SK Petřín Plzeň

9. Hvězda Cheb

10. Senco Doubravka

11. Tatran Sedlčany

12. Union Beroun

13. Sokol Čížová

14. TJ Přeštice

15. SK Otava Katovice

16. Dynamo Č. Budějovice B