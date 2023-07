/FOTOGALERIE, VIDEO/ Fotbalisté Slavoje Český Krumlov mají za sebou další víkendové dvojutkání. Nejprve v pátek prohráli 0:2 na hřišti ligového staršího dorostu Dynama, v neděli dopoledne pak 2:3 doma s Hlubokou nad Vltavou, když v poločase vedli 2:0.

Český Krumlov - Hluboká. | Video: Deník/Vladimír Klíma

S Hlubokou nad Vltavou to byl duel dvou rozdílných poločasů. V tom prvním byli domácí lepší a po zásluze vedli 2:0. Po hodině hry dostalo prostor několik domácích mladíků a obraz hry se změnil. Otěže hry přebrali postupně Hlubočtí a po chybách Slavoje zápas otočili. „K zápasu s Hlubokou je třeba říci, že v prvním poločase to ještě nebyla základní sestava, která by měla vyběhnout do sezony. Myslel jsem si, že i kluci, kteří se dostali na hřiště ve druhém poločase, vedení udrží. ale bohužel, soupeř to otočil po našich chybách, kdy jsme ztratili míč na útočné polovině a po rychlém nákopu to kluci nezvládli,“ doplnil k utkání českokrumlovský trenér Zdeněk Šváb.

V herní přípravě mají Českokrumlovští za sebou čtyři zápasy, vesměs s kvalitními soupeři. „Co se týče herní přípravy jako takové, myslím si, že jsme ani v jednom utkání nepropadli. Děláme různé individuální chyby, ale byli jsme ve fázi, kdy ta příprava bolí a nohy tolik neposlouchají,“ shrnul své pocity z přípravných duelů trenér a pokračoval: „Teď odjíždíme na soustředění do Černé v Pošumaví. Budeme jednou denně trénovat v Krumlově a jednou v Černé a budeme to již ladit směrem ke startu sezony. V některém dalším přípravném zápase bychom již potřebovali vyhrát, aby byl klid v hlavách hráčů.“

Je čtrnáct dní před startem sezony. Má Krumlov kádr kompletní, nebo se ještě čeká na příchod některého z hráčů, kteří se nevejdou do kádrů ve vyšších soutěžích? „Podařily se příchody Ondry Matušky z Lokotky, který vypadá velmi dobře, pak je tu Martin Matušek ze Čtyráku, který je spíše defenzivní bek a také vypadá velmi dobře. Ještě je tu Matěj Stolarik, který je ještě dorazový dorostenec a je v něm perspektiva. Rád bych s ním dále pracoval,“ doplnil Zdeněk Šváb k příchodům a pokračoval: „Na nikoho z vyšší soutěže již nečekáme, všechno padlo. Současný kádr by měl být ten, který půjde do sezony. Musíme se s tím poprat a také se s tím popereme. Herně jsme na tom dobře. I proti Dynamu U19 jsme možná byli i lehce lepší na balonu, ale udělali jsme dvě chyby a prohráli. Když odbouráme chyby, bude to dobré.“.

Tak jak trenér předeslal, dává v přípravě hodně prostoru mladým hráčům. bylo to vidět i v utkání s Hlubokou nad Vltavou. „Proti soupeři z krajského přeboru ještě mají problémy, ale proti například I.B třídě, což máme vyzkoušené, to budou minimálně rovnocenní soupeři. Musejí se otrkávat a chce to čas. Sami musejí chtít a pracovat na sobě,“ dodal Zdeněk Šváb.