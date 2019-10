Jindřichův Hradec – Katovice 0:5 (0:2). 26. T. Hajdušek, 34. J. Kadula, 60. M. Požárek, 85. a 86. V. Uher.

„Přestože jsou hráči Jindřichova Hradce poslední v tabulce, jeli jsme k utkání s pokorou. Hráli teprve čtyřikrát doma a dvakrát z toho bodovali. My samozřejmě bodovat chtěli a nejraději naplno. Kluci od začátku utkání plnili to, co jsme si řekli. Celý zápas hráli zodpovědně, vzadu to bylo stoprocentní a směrem dopředu jsme předváděli krásné akce, ze kterých padaly i pěkné góly. Všichni zkrátka zaslouží absolutorium,“ komentoval utkání katovický trenér Přemysl Šroub.

Domácí šli ještě v prvním poločase do deseti. Ne vždy však bývá přesilovka výhodou. „Zkusili jsme si to na Petříně v Plzni. Tam jsme také hráli proti deseti a inkasovali branky. Tentokrát jsme si na to dali pozor, odmakali to až do konce a zaslouženě si odvážíme všechny body,“ uvedl Přemysl Šroub a dodal: „Jsme na vítězné vlně a chceme na ni zůstat co nejdéle. V příštím kole nás čeká další jihočeský souboj. Přijede Čížová a věříme, že si diváci znovu přijdou na své.“

Sestava Katovic: K. Hajdušek – Cibulka, T. Hajdušek, Tušer, Chylík -Repa, Janoch, Kahuj, Pavlovič (46. Požárek) – Kadula (79. Koutský) – Uher.