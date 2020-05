Všichni se na první trénink moc těšili. „Fotbal všem chyběl. Jsme rádi, že nějaké uvolnění přišlo a můžeme se zase scházet na tréninky,“ hodnotil současnou situaci ve sportu katovický trenér Přemysl Šroub.

Katovičtí stihli ještě na jaře odehrát vítězný mistrovský zápas Fortuna divize s Mýtem, ale následné problémy s koronavirem stály za anulováním celého soutěžního ročníku. Dva měsíce pak měli hráči individuální přípravu. „Striktně jsme nic nenařizovali. Samozřejmě se měli udržovat sami. Měli se jít proběhnout, sednout na kolo a mohli v pár lidech na tenis a jiné doplňkové sporty. Rozvolňování opatření v republice naznačovalo, že budeme mít na společnou přípravu dost času,“ vrátil se trenér k uplynulým dvěma měsícům.

Vedení katovického fotbalu již před několika týdny avizovalo dojednané přípravné zápasy, a to se silnými soupeři. To bylo na termín od 18. července, další blok zápasů však přijde již nyní od června. „Chtěli jsme pro hráče i diváky, kteří přišli o jarní část sezony, připravit kvalitní program. Složení zápasů hovoří o výborné funkcionářské práci v katovickém klubu, hrát se bude proti špičkovým týmům. Zápasy jsme domlouvali včas, bylo jasné, že bude o přáteláky zájem a chtěli jsme sem dostat opravdu vysokou kvalitu,“ slibuje trenér skvělé fotbalové zážitky.

Již na jarní část sezony měli Katovičtí připraven velice kvalitní kádr. Nebylo tedy nutné do něho v této době výrazně zasahovat. „Začínáme trénovat všichni, žádný odchod není hlášen. Kádr máme dost kvalitní, přesto pracujeme i na doplnění. Přípravu s námi začne David Bálek z Junioru Strakonice, kterého nějaký čas sledujeme a víme o jeho kvalitách,“ uvedl trenér Šroub.

V prvním bloku čekají fotbalisty Katovic čtyři přípravné zápasy, po krátké přestávce dalších pět, takže solidní porce. „První dva týdny pojedeme přípravu tak, aby si kluci zase zvykli na míč. Chodit budeme dvakrát týdně. Od června chceme přejít na tři tréninky v týdnu a přijdou do toho přípravné zápasy. Jedeme na divizní Klatovy a pak máme tři soupeře z krajského přeboru. Nejprve hrajeme v Lažištích a pak doma s Blatnou a Juniorem. Takže nic snadného. Pak přijde od 27. června přestávka a od 10. června se začneme připravovat na novou sezonu. Pojedou se čtyři tréninky v týdnu a příprava bude v místních podmínkách. Máme zde vše. co potřebujeme a navíc se v této době nikomu moc nikam cestovat nechce,“ přiblížil plán přípravy Přemysl Šroub. Doplňme, že ve druhém bloku přípravy hráči Katovic doma přivítají 18. července Slavii Praha U19, 25. července Písek, 1. srpna Táborsko, 8. srpna vyjedou na hřiště Sokola Lhota a v generálce na sezonu se utkají doma 15. srpna s Protivínem.

Záloha Katovic hraje okresní přebor Strakonicka. Nabízí se tedy otázka, zda by nebylo záhodno z důvodu návaznosti dostat béčko do vyšších soutěží. „Asi by tu měla vyšší soutěž být, pokud bychom uvažovali o využití pro áčko. V Katovicích je to ale rozdělené na áčko a béčko a spíše chodí kluci z áčka pomoci béčku, pokud je málo lidí,“ doplnil trenér prvního týmu Katovic.

A jaké má Přemysl Šroub přání do měsíců příštích? „Aby byl první trénink tím správným startem dalšího fotbalového ráje. Doufejme, že se již budeme připravovat pořád, bez zbytečných přestávek. V tuto chvíli je třeba všem popřát zdraví, které je na prvním místě před jakýmkoli sportem. A věřím, že se již nyní budeme moci věnovat tomu, co všichni máme rádi.“