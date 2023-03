Jaro by mělo být pro Katovické podstatně těžší než podzim. Přeci jenom je čekají v domácích zápasech týmy z horní poloviny tabulky, ven pojedu na ty, které se v řadě případů zachraňují. Jak je trenér spokojen s přípravou na jaro? „Celkově mohu být s přípravou spokojen. Výsledky tam byly všelijaké, ale sestavou se hodně točí. Zkoušeli jsme nové posty, někteří hráči museli leckdy hrát na postech, které jim vůbec nejsou vlastní. Byla zde marodka, nějaká zranění, ale v celkovém pohledu můžeme být spokojení,“ hodnotil přípravu trenér Šroub.

Sestavy v jednotlivých zápasech naznačovaly, že se kádr Katovic před jarem moc měnit nebude. „Do týmu jsme nikoho nového nepřivedli. Vrátil se nám z mise Repa, ale ještě pořádně nezačal. Natáhl si sval. Vrátil se po zranění natrvalo Saša Kahuj. Tomáš Hnídek nehrál celý podzim, měl zlomenou ruku. Skoro celý podzim absentoval i Michal Požárek. Všichni tito hráči se prakticky vrátili do sestavy. Na druhé straně odešel Dominik Štěch do Písku a Ruda Květoň skončil kvůli pracovním povinnostem a vrací se do Hoštic. Nikdo nový tedy nepřišel, nechtěli jsme do kádru sahat. Bodů máme dost a chceme to hrát s našimi kluky,“ probral katovický kádr Přemysl Šroub.

Na začátek jara čeká na hráče nepříjemný celek Petřínu Plzeň. Na podzim to bylo ve stylu můj dům, můj hrad. V tom by chtěli Katovičtí pokračovat. „Petřín je již náš tradiční soupeř. V divizi s ním máme odehráno asi nejvíce zápasů. Vždy jsme s ním odehráli úvodní zápas, pak se to zastavilo kvůli covidu. Měli jsme s nimi i přátelák. Soupeře tedy velmi dobře známe, a proto také víme, že to bude obrovsky těžký zápas. Jsou založeni běžecky a silově, hrají takový tempo fotbal nahoru dolu. Začátek bude složitý, po Petřínu máme doma i béčko Příbrami. Rádi bychom oba zápasy zvládli za tři body. To by nás pořádně nakoplo. Na jaře máme všechny těžké soupeře doma. Bude těžké naplnit očekávání fanoušků, kdy jsme doma vyhrávali. Uděláme pro to všechno. Hráče motivovat nemusím, ti se na start jara těší,“ hledí ke startu trenér.

V týdnu před prvním utkáním je počasí podstatně pro fotbal horší než bylo přes celou přípravu. Odehrají tedy Katovičtí první dva zápasy na hlavním hřišti, nebo mají v záloze umělku? „Umělku ani nemáme nahlášenu. Buď se to odehraje doma, nebo odloží. Nechceme ztratit to naše suprové domácí prostředí. Snad se to umoudří, abychom mohli na hlavní hřiště,“ přeje si trenér Šroub.

Katovičtí patří do špičky divizní skupiny A, nabízí se tedy otázka, zda nepřehodnocovali své ambice směrem ke třetí lize. „Třetí liga je nám na míle vzdálená. To by byl pro Katovice úplný extrém, takto neuvažujeme. Chceme dál doma vyhrávat, udržet horní příčky, které jsme si nastavili dobrým podzimem. Ušili jsme si na sebe bič. Fanoušci jsou namlsaní a jsou na nás přísní. Chceme je těšit dál svou hrou, aby na nás chodili dál ve velkém počtu,“ doplnil trenér Šroub.