/FOTOGALERIE/ Středeční večer přinesl předehrávku 30. kola A skupiny fotbalové divize. Slavoj Český Krumlov hostil v jihočeském souboji Lom. A šlo o hodně.

Fotbalisté Českého Krumlova (v zeleném z utkání se Soběslaví) se výhrou nad Lomem zachránili v divizi. | Foto: Deník/Vladimír Klíma

Slavoj Český Krumlov - Sokol Lom 2:1 (1:1)

Branky: 38. Vaněk, 73. Kabele - 8. Javorek. ŽK: 4:1 (Svoboda, Parakhnenko, Beránek, Kolář - Mácha). Rozhodčí: Izugrafov - Žemlička, Žurek. Diváci: 187.

Sestava Krumlova: Beránek - Vávra (80. Vonášek), Kabele, Svoboda, Kolář - Parakhnenko (81. Kordík), Matuška, Novák, Strapek - Vaněk (80. Trmal), Růžička.

Před domácími fotbalisty stál přetěžký úkol. Aby si zajistili záchranu divize i pro příští sezonu, museli již jistého vítěze soutěže porazit. Nakonec se jim to podřilo, když zápas otočili z 0:1 na 2:1.

"Lom od začátku potvrzoval, proč soutěž vyhrál. Prvních dvacet minut soupeř dominoval a již v 8. minutě dal úvodní branku. Je to velice fotbalový mančaft. My je nechali hrát a plnili jsme si defenzivní úkoly. Musím kluky pochválit, že plnili, co jsme si řekli, a odjezdili to na krev. Za stavu 0:1 jsme měli šanci a trefili tyčku. Pak jejich gólman zázračně vytáhl standardní situaci, v další šanci se pak ocitl Kolář. Soupeř také nastřelil tyč, nicméně nám se podařilo do poločasu vyrovnat. Soupeř měl opticky navrch, ale my to zkrátka odmakali a přišla za to odměna. Přišel nejkrásnější moment zápasu, kdy poslal Novák přetažený centr na roh velkého vápna a Kabele to trefil z první na 2:1. Pak jsme nechali soupeře zase hrát a hrozili z brejků. Lom měl několik standardek, posílal to před naší bránu centrama. Nás ale podržel gólman a pomohl obráncům ve vápně. Šli jsme zkrátka za vítězstvím a to se povedlo," komentoval utkání domácí trenér Václav Domin a doplnil: "Opticky to bylo 70 na 30 pro Lom, ale na to já nehraju. Hraje se na branky. My soupeře zlobili z brejků, dali i ve druhé půli tyč, takže to nebylo náhodné vítězství. Kluci to zvládli a udělali mi velkou radost."

Českokrumlovské fotbalisty čeká nyní v sobotu poslední utkání sezony, kdy hrají od 10.30 hodin v Komárově. A po utkání čeká tým jedna velká změna…