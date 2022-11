V dalším kole se nováček představí v sobotu 29. října jihočeském derby na půdě Soběslavi (14.30).

Václav Domin, trenér Českého Krumlova: „Předvedli jsme nejhorší výkon v dosavadních jedenácti odehraných kolech a utekli jsme hrobníkovi z lopaty. Hosté byli lepší, akorát je zklamala koncovka. My neproměnili dvě penalty a vyhráli jsme vlastním gólem soupeře. Prvnímu pokutovému kopu předcházel faul brankáře Doubravky na Růžičku, který do souboje přišel pozdě a udeřil jej do obličeje, ale exekutora Rosůlka gólman vychytal. V 73. minutě jsme kopali další penaltu, když jsme poslali balon za obranu a jeden z hráčů soupeře přidržel Vaňka, za což byl navíc vyloučený. Kuna však pokutový kop napálil do břevna. Rozhodující okamžik přišel až v závěru. Z úhlu asi tři metry před hranicí velkého vápna jsme zahrávali trestný kop, Kuna poslal ostře střílený balon do houfu hráčů před brankou a jeden z hráčů Doubravky si jej srazil do sítě. Spokojenost je tentokrát pouze se ziskem tří bodů, ale tentokrát musím přiznat, že soupeř byl lepší. Opakovaly se Katovice, ale v opačném gardu, tam jsme byli zase lepší my, ale také jsme prohráli. Nyní nás čeká derby v Soběslavi a doufám, že zapomeneme na Doubravku a budeme zase předvádět náš fotbal.“

Slavoj Český Krumlov – SK Senco Doubravka 1:0 (0:0)

Branka: 87. vlastní (Fleissing). Rozhodčí: Panský – Matyš, Vychodil. ŽK: 1:2 (Vaněk – Luhový, Paul). ČK: 0:1 (73. Künstner). Diváci: 150.

Č. Krumlov: Beránek – Trmal, Kabele, Kuna – Kolář, Svoboda (62. Strapek), Matuška, Vávra, Novák – Růžička (88. Parakhnenko), Rosůlek (62. Vaněk).