Jihočeši jsou v tabulce desátí a v příštím kole se v sobotu 17. září představí v Mariánských Lázních (10.15 hodin).

Slavoj Český Krumlov – FC Rokycany 0:1 (0:0)

Václav Domin, trenér Českého Krumlova: „Podle mě to byl remízový zápas s tím, že kdo dá gól, vyhraje. My udělali na začátku druhého poločasu chybu, kterou Rokycany potrestaly. Při centru z levé strany totiž hostující hráč hlavičkoval mezi třemi našimi, kteří jej nedokázali pokrýt. My měli zejména v první půli tři, čtyři šance, které měly skončit gólem, ale nedokázali jsme je proměnit. I po změně stran a po vystřídání útočníků přišly další možnosti, ale celkově mi tam chybělo více důrazu ve vápně, abychom soupeře dostali do úzkých. Vyhrát mohly oba celky, bylo to vyrovnané. Čekalo se na chybu, kterou jsme, bohužel, udělali my. Nyní nás čeká cesta do Mariánských Lázní za poměrně nečitelným soupeřem, který dvakrát po sobě vysoko prohrál, což nás však nesmí ukolébat.“

Branka: 48. Procházka. Rozhodčí: Havlík – Koranda, Janíček. ŽK: 0:2 (Matas, Plzák). Diváci: 210.

Č. Krumlov: Beránek – Trmal, Kabele, Kolář – Parakhnenko, Kuna, Matuška, Vávra (80. Strapek), Vančura (46. Novák) – Růžička (65. Rosůlek), Vaněk (77. Kordík).