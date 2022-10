Ty největší přišly hned do změně stran a nakonec vyústili po necelé hodině hry ve vedoucí trefu, o níž se po nápadité přihrávce Koláře postaral Vaněk.

Hosté měli během utkání prakticky jen asi dvě nadějné možnosti, jinak jim divizní nováček příliš nevolili. V samém závěru pak ještě pečetil zasloužené vítězství krásnou střelou Kabele.

V dalším kole se Český Krumlov představí v sobotu 1. října na půdě Hořovic, jež se v uplynulé sezoně zázračně zachránily, ale v této se jim zatím daří, což dokumentuje i jejich postavení v tabulce.

Václav Domin, trenér Českého Krumlova: „Přijelo k nám kvalitní mužstvo, plné mladíků, ale dobře jsme se na soupeře připravili. Věděli jsme, že Domažlicím nechybí fotbalovost, praktikují běhavý, agresivní styl a dobře kombinují, ale dokázali jsme se tomu přizpůsobit, takže diváci viděli určitě zajímavý zápas, jenž nepostrádal tu správnou šťávu. První poločas z naší strany trochu ovlivnila neproměněná penalta, když Kuna poslal míč do tyče. Hosté měli jednu příležitost, my taky něco. Po změně stran jsme během úvodních patnácti minut promarnili tři skutečně stoprocentní šance, ale nakonec jsme se dočkali, když Kolář vyslal kolmicí mezi obránci Vaňka a ten sám proti brankáři nezaváhal. Soupeři jsme kromě jediné střely vůbec nic nedovolili a naopak jsme ještě v 90. minutě pojistili vítězství. Kuna zahrával přetažený rohový kop na velké vápno a Kabele z první prostřeli vše, co mu stálo v cestě. Získali jsme velmi důležité body, hráči podali dobrý výkon, pochvalu zaslouží i rozhodčí. Nyní jedeme do Hořovic, kterým se momentálně daří, tak uvidíme. Ale divize je zatím velmi vyrovnaná a každý může porazit každého.“

Slavoj Český Krumlov – Jiskra Domažlice B 2:0 (0:0)

Branky: 56. Vaněk, 90. Kabele. Rozhodčí: Kotalík – M. Havlík, Vychodil. ŽK: 4:1 (Matuška, Kolář, Svoboda, Kuna – Jahn). Diváci: 210.

Č. Krumlov: Beránek – Trmal, Kabele, Kuna – Kolář, Svoboda, Matuška, Vávra (69. Strapek), Novák – Růžička (81. Parakhnenko), Vaněk (69. Rosůlek).