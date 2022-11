Václav Domin, trenér Českého Krumlova: „Mrzí mě jedna věc. Čtrnáct kol se můžeme spolehnout na kvalitní defenzivu a máme průměr jednoho obdrženého gólu na zápas a v posledním podzimním kole si to takhle pokazíme. Myslel jsem si, že to na závěr bude proti kvalitnímu soupeři fotbalová radost a že ti to užijeme, ale byl to spíš fotbalový pohřeb. Byli jsme všude později, nedokázali jsme udržet balon, prohrávali jsme osobní souboje, zdálo se mi, že jsme úplně někde jinde. Ale tím samozřejmě nechci snižovat kvalitu protivníka, který nám nic nedovolil, ale my mu to naším přístupem hodně usnadnili. V prvním poločase jsme dostali dva góly po zbytečných chybách a po změně stran si hráči asi mysleli, že když budou útočit, že to půjde samo. Jenže naše hra byla plná chaosu, neorganizovaná a Lom nás trestal z rychlých brejků. Prostě katastrofa. Zažil jsem jako hráč i trenér hodně zápasů, ale v tomto případě jsem si přál, aby už byl konec. Je to kaňka na jinak vydařeném podzimu, s nímž musíme být spokojeni. Ve vyrovnané soutěži jsme šestí, v tabulce pravdy dokonce třetí.“