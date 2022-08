Václav Domin, trenér Českého Krumlova: „Před soutěží jsem tipoval Aritmu na jednoho z favoritů, takže jsme do Prahy jeli trochu s respektem, jak to tam bude vypadat. Věděli jsme z dřívějška, že soupeř rychle přenáší hru a posílá balony za obranu na vysoké útočníky. Prvních dvacet minut se v tomto duchu odvíjelo, ale naše obrana pracovala spolehlivě a domácím jsme do žádné šance nepustili. My vyráželi hlavně do rychlých brejků a z toho vzešlo několik zakončení, ale nebyly to brankové příležitosti. Škoda, že jsme v samém závěru poločasu inkasovali. Po naší standardce se hra rychle přenesla, Asritma vybojovala rohový kop a po něm se dostala do vedení. Do druhé půle jsme posílili útok a poslali do hry Parakhnenka. Obraz hry se změnil a my si začali vytvářet šance. Nakonec nám to vyšlo, když po rychlé akci a Vávrově přihrávce v 59. minutě Růžička hlavou vyrovnal. Soupeř pak vysunul hru na tři útočníky, všechno nakopával do našeho vápna, ale naše defenziva v čele s Kunou, Kabelem a brankářem Beránkem si se všemi pokusy poradila. My navíc podnikali kontry do otevřené obrany, ale skórovat se nám také nepodařilo. Zápas tak nakonec skončil remízou, která je podle mě zasloužená a my vybojovali důležitý bod.“

Fotbalisté Slavoje ve třetím kole v sobotu 20. srpna přivítají na svém stadionu Klatovy (10.30 hodin).

Aritma Praha – Slavoj Český Krumlov 1:1 (1:0)

Branky: 45. Ielitro – 59. Růžička. ŽK: 1:3 (Komárek – Matuška, Růžička, Svoboda). Rozhodčí: Dohnal – Hamouz, Beneš. Diváci: 120.

Č. Krumlov: Beránek – Trmal, Kabele, Švec – Kolář (46. Parakhnenko), Matuška (72. Svoboda), Kuna, Vávra, Novák (79. Vančura) – Strapek, Růžička (84. Vaněk).