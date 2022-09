Jihočeši na náročném podmáčeném terénu nepředvedli špatný výkon, ale výsledkem je „jen“ plichta. Hosté šli do vedení vlastním gólem soupeře, ale Mariánské Lázně vzápětí vyrovnaly. Další dvě trefy Slavoje už sudí neuznal, přestože byly podle všeho regulérní…

Václav Domin, trenér Českého Krumlova: „Když dáte tři góly a odjedete s remízou 1:1, tak je to trochu divné… Bod zvenku sice dobrý, ale asi jsme měli na vítězství, přestože terén nebyl lehký, protože celý zápas lilo. Vedení jsme se ujali v 36. minutě, kdy Kolář pronikl do vápna, vystřelil a odražený balon od domácího hráče skončil v síti. O minutu později měli domácí autové vhazování, z naší strany tam byla zpožděná reakce a bylo vyrovnáno. Ještě v první půli jsme mohli jít do vedení, když střelu Vaňka brankář vyrazil, míč zůstal ležet na brankové čáře, Vaněk společně s protihráčem jej dojížděli skluzem, balon skončil v síti, ale rozhodčí pískl našemu hráči faul. Asi pět minut před koncem se po centru Vávry prosadil hlavou mezi dvěma beky Rosůlek, ale ani jeho trefa nebyla uznána. Prý pro ofsajd. Pomezní sudí ale měl podle mě praporek nahoře už v době kopu. I tak jsme mohli vyhrát, když se v 89. minutě Matuška probil na vápno, ale jeho střelu gólman s velkou námahou vytěsnil. Je však třeba taky uznat, že v první půli nás dvěma výbornými zákroky podržel brankář Beránek. Na těžkém terénu jsme uhráli bod, tak jej bereme, i vzhledem k tomu, že jsme k dopolednímu utkání vyrazili už v pět ráno.“

Slavoj v dalším kole přivítá v sobotu 24. září béčko Domažlic (10.30).

Viktoria Mariánské Lázně – Slavoj Český Krumlov 1:1 (1:1)

Branky: 37. Holub – 36. vlastní (Drahorád). Rozhodčí: Kříž – Pálek, Hodek. ŽK: 3:1. Diváci: 36.

Č. Krumlov: Beránek – Trmal, Kabele, Kuna – Kolář (87. Strapek), Svoboda, Matuška, Vávra, Novák – Vaněk (63. Rosůlek), Růžička (72. Parakhnenko).