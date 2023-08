/FOTOGALERIE, VIDEO/ Fotbalisté Slavoje Český Krumlov hostili v dalším divizním kole spolufavorita soutěže Aritmu Praha. Utkání rozhodla první čtvrthodina, ve které dali hosté dva góly.

Divize A: Slavoj Č. Krumlov - Aritma Praha 0:2. | Video: Deník/Vladimír Klíma

Slavoj Český Krumlov – Aritma Praha 0:2 (0:2)

Branky: 8 Komárek, 14. Dostál. ŽK: 2:1 (Kuna, Kabele – Vožický). Rozhodčí: Janíček – Havlík, Lovětínský. Diváci: 125.

Sestava Č. Krumlova: Polanský – Kolář, Svoboda, Kabele, Matušek (46. Kubát) – Vávra, Kuna, Gelnar, Matuška (46. Ryneš) – Vaněk (86. Trmal), Parakhnenko (69. Trapl).

Slavojáci nejsou ve snadné situaci. Po dvou kolech měli na kontě jediný bod a jedinou vstřelenou branku. A tu si ještě navíc dali hráči Komárova úplně sami. Nyní před nimi stále velká výzva v podobě Aritmy Praha, týmu, který by měl podle papírových předpokladů hrát na nejvyšší příčky.

Domácí nezačali těžký zápas vůbec dobře a vyústěním toho byly dvě branky v jejich síti. "My zkrátka musíme nejprve dostat nafackováno, abychom se probrali a zvedli. Po našem rohu běžel hráč Aritmy devadesát metrů s míčem, předložil to před bránu, kde to doklepával do prázné brány další hráč, který sprintoval přes celé hřiště. Pro mě je to nepochopitelná situace," popsal první branku v síti svých svěřenců trenér Zdeněk Šváb a pokračoval: "Pak jsme neuhlídali standardku. To se může stát, ale my stejnou standardku měli v páté minutě, ale netrefili bránu. Ze stejné inkasujeme. Po druhé inkasované brance se to trochu zlepšilo, ale jak říkám, musíme nejprve dostat pár facek, abychom se probrali."

Druhý poločas byl sice vyrovnaný, ale z domácí strany prakticky bez ohrožení branky soupeře. "Je to tak nedostali jsme se do zakončení. Pouze centrujeme od půlky do vápna, ale ze strany tam balon nedostaneme. Nerozumím tomu, na tréninku to všechno pilujeme, ale v zápase to nejde. Na klukách leží deka, je tam nějaký blok. Ani šťasný gól v prvním kole s Komárovem nám nepomohl, abychom se zvedli. Chybí tam více odvahy i kvality," hodnotil výkon trenér Šváb a doplnil: "Aritma hrála dobrý fotbal, byla dobrá na míči. Byli to samí mladí klucí s perspektivou. My nevystřelili na bránu a nemohli tak pomýšlet na úspěch."