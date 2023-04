Souboje s Příbramí jsou vždy nevyzpytatelné. Dopředu nelze odhadnout, v jaké sestavě soupeř nastoupí, zda s pendly z prvního týmu, či v čistě béčkové divizní sestavě. „Áčko Příbrami hraje v pátek, tak uvidíme, jakou sestavu na nás přichystají,“ říká českokrumlovský trenér Václav Domin a pokračuje: „V Příbrami trénuje áčko i béčko dohromady a před víkendem se rozhodují, kdo za který tým nastoupí. Zápasy béčka jsem viděl, jsou to vesměs mladí a běhaví kluci. Mají dynamické a rychlé útočníky. Musíme se na to připravit.“

V kontextu trenérových slov je třeba si na rychlé útočníky soupeře dát pozor. V minulém utkání s Tochovicemi měla obrana Slavoje s rychlostí soupeře trochu problémy. „Je to spíš o taktice hry než rychlosti. Máme hodně mladé kluky a někdy to může zaskřípat. Jsem rád, že je máme, kluci se to učí a také se to naučí. My také jako mladí dělali chyby. Tak to zkrátka je a chybami se člověk učí. Příště již je třeba neudělají,“ doplňuje trenér.

V Příbrami se ale nedá čekat, že by domácí hráli na brejky. Tam to bude spíše obráceně. „Dá se čekat, že budou domácí aktivní. My musíme být chytří a počkat si na ně a vymyslet něco. Především je třeba chytit začátek. Po dvaceti minutách zápasu budeme chytřejší,“ hledí k utkání v Příbrami Václav Domin.

Utkání začíná v neděli v 10 hodin a pokud nebude počasí proti, mělo by se hrát na hlavním stadionu Na Litavce.