/FOTOGALERIE/ Po domácí ztrátě bodů s Viktorií Mariánské Lázně potřebovali fotbalisté Českého Krumlova zabodovat na béčku Domažlic, aby se v divizní tabulce nedostali do problémů. Podařilo se.

Fotbalisté Českého Krumlova vezou výhru z béčka Domažlic. Ilustrační foto. | Foto: Deník/Vladimír Klíma

Jistra Domažlice B - Slavoj Český Krumlov 0:2 (0:2)

Branky: 11. Strapek, 38. Vávra. ŽK: 3:3 (T. Korelus, L. Korelus, Copák - Svoboda, Matuška, Parakhnenko). Rozhodčí: Beneš - Hamouz, Ježek. Diváci: 65.

Sestava Krumlova: Beránek - Trmal, Kuna, Svoboda, Kolář (69. Vonášek) - Parakhnenko, Matuška, Novák, Vávra - Strapek (68. Vaněk), Růžička (81. Ryneš).

Na jaře se hráčům Českého Krumlova více daří na hřištích soupeřů a potvrdili to i tentokrát. "Zvolili jsme taktiku soupeřů, kteří hrají u nás. Dodrželi jsme to, co jsme si řekli. Hrálo se ze zabezpečené obrany s tím, že se pokusíme o standardky a brejky. To vyšlo," hodnotil zápas českokrumlovský trenér Václav Domin.

Kluci splnili vše, co jsme si řekli, chválil hráče trenér Přemysl Šroub

Slavojáci šli do vedení hned po deseti minutách. "Podařilo se nám Parakhnenkem přečíslení, který to dával Strapkovi do prázné brány," posal první branku trenér a doplnil ke druhému gólu: "To bylo po standardní situaci, prodloužený míč na přední tyči a Láďa Vávra již jako osvědčený hlavičkář to uklízel do prázdné brány. Kopie branky z minulého zápasu. Je to o výběru místa a ten Láďa má."

Po domácí porážce tak přišla pochvala za výkon na hřišti soupeře. "Kluky jsem samozřejmě pochválil, i když tam byly nějaké věci, kdy jsme zbytečné ztráceli balony. Ale Domažlice to hrály dobře, nakopávaly to celý první poločas na vysoké hráče, ale my to uskákali. Ve druhém poločase domácí nedali penaltu, když to exekutor poslal mimo tyče. Důležité jsou tři body," doplnil k utkání trenér.

V dalším kole jedou Českokrumlovští do Hořovic a mohou zase zvesela. V tabulce se posunuli na 6. místo. "Uvidíme, v jaké sestavě. Dneska dostal kolenem na hlavu Strapek a loktem na hlavu Kolář. Oba museli střídat. Kádr není tak široký, ale kluci, kteří tam šli, to odehráli zodpovědně," dodal Václav Domin.