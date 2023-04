Branky: 22. Netáhlo, 90+4. Reindl - 71. L. Bálek. ŽK: 3:2 (27. Kožíšek, 36. Šmíd, 42. Čeliš - 21. Chylík, 51. D. Bálek). Rozhodčí: Suchánek - Flade, Kříž. Diváci: 120.

Sestava Katovic: Provazník - Cibulka, Janoch, Chylík, Motl (66. Kahuj) - Hnídek, Repa, Sládek (46. D. Bálek), L. Bálek - Uher (89. Kostka) - Požárek (59. Habor).

Zklamání. Jinak nelze porážku Katovic na hřišti posledního celku divizní skupiny A hodnotit. Navíc Horní Bříza do té doby nezískala ani jedno vítězství. O to více porážka na západě Čech Jihočechy mrzí. Zklamaní odjížděli i katovičtí fanoušci, kteří na utkání vyrazili.

Nespokojenost čišela i ze slov trenéra. "Jsem zklamaný, totálně naštvaný. To, co jsme předvedli, je ostuda. První poločas jsme prochrápali, nevytvořili si jedinou šanci, ztráceli míče a z jediné střely dostali gól. Do druhé půle jsme to přeskupili a zlepšili se. Prostřídali jsme, trochu pozměnili rozestavení a vycházelo to. Byla otázka času, kdy vyrovnáme. To se povedlo a měli jsme ještě dvacet minut na to, dát vítězný gól. Tlačili jsme se za ním, ale hráči si bohužel neuvědomili, že i ten bod z venku má zkrátka svou váhu. Bylo těžké vyrovnat, nakonec jsme to až moc otevřeli. V 90. minutě jsem na kluky řval, aby to již neotvírali a počkali na nějakou standardku. Pak přišla obrovská chyba, domácí šli poprvé ve druhém poločase sami na bránu a brejk proměnili," komentoval utkání trenér Přemysl Šroub a dodal: "Prohráli jsme smolně, na druhou stranu mě z těch našich výletů ven dochází trpělivost. Naše výkony doma a venku jsou jako nebe a dudy. Ven si jezdíme jak na výlety."

Takto se o body nehraje, komentoval domácí porážku trenér Václav Domin

Katovičtí se v nastavení nepoučili z první šance domácích, kterou stačila obrana na poslední chvíli uhasit. O tři minuty později přišel vítězný gól domácích. "Proto jsem na kluky řval, ať to již jen odbrání a nikam se netlačí. A přišla třetí minuta nastavení, soupeř šel sám na bránu a bylo hotovo. Nedá se nic dělat. Je to ostuda, protože ten tým, při vší úctě k Horní Bříze, nemá divizní paramatry. A my s ním prohráli," dodal nespokojený trenér.

Nyní je třeba hodit porážku za hlavu a soustředit se na další utkání. V sobotu 22. dubna Katovičtí přivítají ve své Dudák aréně pražskou Aritmu.