/FOTOGALERIE, VIDEO/ Fotbalisté Slavoje Český Krumlov skončili jako nováček divizní soutěže ve vyrovnaném a dramatickém ročníku osmí. Trenér Václav Domin může být se sezonou spokojený. Nicméně u kormidla Slavoje končí.

Slavoj Český Krumlov - Spartak Soběslav. | Video: Deník/Vladimír Klíma

Václav Domin.Zdroj: Jan ŠkrlePo podzimu si mohli v Českém Krumlově mnout ruce. Kvalitní výkony, postavení v horní polovině tabulky. Co více si přát. Jara ve fotbale však bývají specifická a bylo dopředu jasné, že se schyluje k velké bitvě o záchranu. Po podzimu byla v ohrožení prakticky všechna mužstva od čtvrtého místa dolu.

Pro hráče Českého Krumlova byla prioritou záchrana od začátku sezony. Na jaře to bylo chvíli nahoru a chvíli dolu. „Na začátku jara všichni očekávali, že vyhrajeme na hřišti posledního týmu tabulky. Horní Bříza však překvapila nejen nás, ale i další soupeře. Po bodu v Horní Bříze přišel bod doma a tabulka se začala hodně vyrovnávat. My měli velice mladý tým a většina hráčů neměla s divizí prakticky žádné zkušenosti. Jaro bych přirovnal k play off hokejové NHL. Není tam nic jistého a hraje se na tvrdo. Přišly ztráty, navíc zranění a my neměli tak široký kádr. Já tvrdím, že mladí hráči potřebují po třech zápasech na hřišti na jeden jít na lavičku, aby jim trochu spadnul hřebínek. Po podzimu byl tým naladěn tak rochu na to, že se nám nemůže nic stát. Nikdo nás neznal a některé soupeře jsme na podzim překvapili. Na jaře se to začalo vyrovnávat, najednou byl pátý jen čtyři body od sestupu a někteří hráči to neunesli. Přesto si myslím, že jsme se s tím porvali dobře. Divize je podle mne pro mladé hráče, kteří míří výše. aby si zvykli na jiný režim, cestování a další věci. Ale závěr nám vyšel,“ hodnotil sezonu trenér Domin.

Tři českokrumlovské body trefil Dominik Tůma, navíc do prázdné brány

Samozřejmě viděl ve hře určité nedostatky. „Na jaře se nám nedařila taková ta lehkonohá hra. Na podzim jsme hráli na tři obránce, když neberu Lom, tak jsme dostali jen čtrnáct branek. S jarem jsme si neplnili to, co měli a museli přejít na čtyři beky. Měli jsme obrovské problémy dávat góly. Vytvářeli si sice šance, ale nedávali je. Kluci, kteří stříleli branky v krajském přeboru, je přestali dávat. Vše bylo rychlejší a zkrátka to nešlo. Ale přišlo v posledních dvou zápasech šestibodové finále a záchrana. Pro mladé kluky, které jsme si přivedli s Josefem Žižkou, to byla skvělá zkušenost,“ chválil hráče trenér Domin.

Na mladý tým mohla být vyrovnanost soutěže a důležitost každého zápasu a bodu dost tíživá. Krumlov hrál stále o záchranu a všichni byli pod velkým tlakem. „Jsem trenér, který hráčům nevyčítá. Na každého soupeře jsme se připravovali zvlášť a vždy si řekli, co bylo špatně a jak se toho pro příště vyvarovat. Nevytýkám jim chyby, ale kluci se tím učí. Musíme to brát tak, že je to jenom fotbal a musíme z toho mít radost. My neodehráli špatně ani zápasy, kdy jsme třeba inkasovali čtyři branky. Bylo to o individuálních chybách, ne v systému hry. Ale kluci se poučili, věděli, o co hrají. Pochopili, že je pro ně lepší hrát republikovou soutěž než kraj. Mluvil jsem s každým zvlášť a vzali si to k srdci,“ hovořil o tlaku na hráče trenér Domin a pokračoval: „Pro mě byl zlomový zápas s Lomem. Tam přišla ta síla kolektivu, kdy si kluci sáhli na dno. Lom je kvalitní soupeř, který neměl v sezoně konkurenci. Tímto zápasem jsme se zachránili a jeli do Komárova s čistou hlavou. Najednou jsme hráli ten náš fotbal s náběhy po křídlech a padaly tam i góly. Zkrátka ten lehkonohý fotbal, který jsme produkovali na podzim. Rozdíl mezi podzimem a jarem byl v tom, že jsme soutěž začali výhrami a kluci získali sebevědomí. Naopak na jaře přišly nejprve remízy, pak porážky a sebevědomí šlo dolu.“

Byla to od kluků jahůdka na dortu, chválil hráče loučící se trenér Václav Domin

V konečném kontextu hráči splnili cíl záchrany divize. „Je to tak, žádné přehnané cíle jsme si nedávali. Mančaft se nám v létě měnil, takže jsme o ničem jiném než o záchraně neuvažovali,“ doplnil trenér.

Většinou se nehodnotí jednotlivci, ale ve statistikách vyniká jedno jméno, a to Ladislav Vávra. "Z Ládi stal neskutečný střelec z pozice krajního záložníka. Pro mě překvapení v tom, že i při své postavě dal většinu branek hlavou. Ale naučil se výborný výběr místa," doplnil s úsměvem trenér.

Václav Domin již čtrnáct dní před koncem sezony hovořil o tom, že končí. „O tom, že skončím, jsem byl přesvědčen již měsíc předtím. Jde o ryze rodinné důvody. Nepřál bych žádnému trenérovi, aby za takové situace musel připravovat hráče na důležité zápasy. Hráčům jsem to řekl až po utkání s Lomem, kdy jsme se zachránili.