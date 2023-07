/FOTOGALERIE, VIDEO/ Fotbalová ČFL i divize startují novou sezonu příští víkend. Hráči Slavoje Český Krumlov (divize) se v generálce postavili proti fotbalistům Písku (ČFL).

Příprava: Č. Krumlov - FC Písek. | Video: Jan Škrle

FK Slavoj Český Krumlov - FC Písek 0:4 (0:2)

Branky: 31. (PK), 37. a 50. Arzberger, 90. Pech. Rozhodčí: Cigáň - Dimitrov, Tauber. ŽK: 1:0. Diváci: 80.

Sestavy - Český Krumlov: Beránek – Svoboda, Kolář, Matušek, Trmal – Vávra, Kabele, Kuna, Trapl – Vaněk, Parakhnenko. Střídali Švec, Gelnar, Fousek, Ryneš, Poláček, Šára. Písek: Lerch (60. Lukeš) – Novák (46. Bicenc), Běloušek (38. Tlapa), Kašpar, Vokurka – Mařík (60. Hrdlička) – Pineau (46. Belej), Koreš (50. Pech), Kašpírek (46. Uher), Voráček (55. Štěch) – Arzberger (60. Pineau).

Trenéři Zdeněk Šváb a Milan Nousek měli poslední možnost zkusit si před startem sezony různé herní varianty. Písek vyslal do první půle prakticky sestavu, která by měla naskočit do mistrovských bojů.