Baník Sokolov – FC Písek 2:1 (1:0)

Branky: 43. (PK) D. Kovář, 80. J. Mlika – 55. P. Schramhauser. ŽK: 2:2 (Hajdo, Stockner – Pravda, Sajtl). Diváci: 150. Rozhodčí: Paták – Duda, Kastl.

Písek: Satrapa – Sajtl, Běloušek, Volf, Kotrba – Pravda (46. Kulík), Schramhauser (83. Petr) – Kalousek (83. Bílý), Koreš, Hrachovec (60. Stejskal) – Belej.

Miroslav Grobár, vedoucí mužstva Písku: "Samozřejmě jsme chtěli uspět a podřídili tomu i to, že jsme cestovali k utkání již o den dříve. Od sedmi večer však v Sokolově doslova lilo a nepřestalo až do zápasu. Hřiště tak bylo na hranici regulérnosti. O fotbale se vůbec nedá hovořit, byl to pouze boj o území, kdo bude blíže či dále od brány. Domácí nakopla penalta v závěru prvního poločasu. Za co byla, to nikdo z nás netuší. Podařilo se nám vyrovnat ze standardky, kdy centr Bělouška uklidil do brány Schramhauser. Bohužel si vedení domácí vzali zpět, když jejich hráč centroval přes nohu jednoho z našich, míč přeletěl gólmana a soupeř to dával do prázdné brány."

Divize

FK Hvězda Cheb - FK Jindřichův Hradec 0:1 (0:1)

Branka: 43. Strejček. ŽK: Janda, Znak, Beneš, Wagneter – Strejček. Diváci: 150. Rozhodčí: Mičan – Duda, Šiška.

J. Hradec: Hulík – Völfel, Koktavý, Nováček (78. Waník) – Vaš, Distel, Mischnik, Votava (83. Cettl), Janák (90. Blažek) – Toman (83. Králíček), Strejček.

Roman Lukáč, trenér J. Hradce: „Nezačali jsme špatně, postupně nás však zbrzdily nepřesné kombinace a domácí měli díky tomu více ze hry. To se ke konci první půle zase změnilo a navíc přišel klíčový okamžik, když jsme po standardce vybojovali míč a Strejček po centru skóroval. O přestávce jsme si řekli, že musíme zůstat aktivní, že domácí určitě přidají na obrátkách. To se potvrdilo, nicméně jsme je drželi v bezpečné vzdálenosti od naší šestnáctky. Cheb se dostal v závěru do jediné velké šance, ale ustáli jsme to a získali cenné body. Myslím, že jsme odehráli slušné střetnutí. Trochu nás sice trápila rozehrávka, ale neumím říct, jak moc to ovlivnil umělý trávník, na který nejsme moc zvyklí."

Petřín-Plzeň – Sokol Lom 0:1 (0:1)

Branka: 39. Musiol. ŽK: (Klich, Vinkler, Voves, Lisý – Kučera, J. Chotovinský. Diváků: 100. Rozhodčí: Hrivík – Maiello, Toman.

Sokol Lom: Matoušek – Janů, J. Chotovinský, Slavík, J. Rabiňák (82. Kosobud) – Novák (90. Bosnyak), Kučera, Pfeifer (90. K. Chotovinský), Grobár – Musiol, Neužil.

Lukáš Zeman, trenér Sokola Lom: „Kdybych byl divák, chtěl bych vrátit vstupné, protože to, jakou hrou se prezentoval Petřín, je pro mě ohromným zklamáním. S nějakou fotbalovostí to nemělo vůbec nic společného. My jsme chtěli hrát fotbal, ale domácí nám to vůbec neumožnili. Svědčí o tom i fakt, že měli víc faulů než přihrávek… Chtěl bych věřit, že už takového soupeře zase dlouho nepotkáme, protože to od něj bylo co do fotbalu strašidelné. Možná jsme si s tím měli poradit lépe, mohli jsme být rychlejší v přihrávkách a lepší v nabídce, ale na druhé straně je důležité, že kluci nepropadli v soubojích, dokázali je ustát a poprali se s tím. Odehráli to prostě zkušeně a zaslouží si pochvalu. Hodnocení je tedy jednoduché. Dali jsme gól a žádný nedostali, vyhráli jsme 1:0 a tři body jsme si domů přivezli. Po pěti zápasech máme patnáct bodů a čtyři nuly na kontě obdržených gólů. Co víc si přát…?“

Mariánské Lázně - Dynamo ČB B 1:0 (1:0)

Branka: 14. Nedbalý. ŽK 2:2 (Popovič, Nedbalý – Malecha, Kladrubský). Diváci: 65. Rozhodčí: Trojan – Flade, Doubek. Dynamo B: Janáček – Kladrubský, Němeček (75. Matuška), Bízek, Mašek – Polanský, Pařízek (86. Kodad), Malecha, Bečvář – Bouguetouta (73. Špaček), Vítovec.

Jindřich Tichai, trenér Dynama B: „Po většinu času jsme měli zápas jasně ve své moci, ale ke konci úvodní čtvrthodiny jsme po nedohrané standardní situaci dostali gól, a přestože jsme pak vyvinuli velký tlak a hlavně po půli už to byla z naší strany hra na jednu branku, nepodařilo se nám ani vyrovnat. Vzadu problémy nemáme, ostatně za pět zápasů jsme dostali jen tři branky, zapracovat ale musíme na řešení situací ve finální fázi. Třeba šance Němečka či Maška byly z kategorie vyložených, na našich mladých klukách je ale znát jejich nezkušenost.“

Sedlčany - Otava Katovice 1:4 (1:2)

Branky: 8. Krůta – 17. (PK) Uher, 40., 76. a 80. Požárek. ŽK: Glogar (S). Diváci: 203. Rozhodčí: Havránek – Kubec, Kastl.

Katovice: Švehla – Hnídek, Cibulka, Janoch, Motl – L. Bálek (85. Mikeš), Kotrba, Repa, D. Bálek (85. Bartůněk) – Uher (64. Kadula), Požárek (81. Sládek).

Přemysl Šroub, trenér SK Otava Katovice: "Začátek utkání jsme bohužel nechytili a z první střely na bránu inkasovali gól. Domácí hráč trefil přesně šibenici, těžko chytatelné. Stejně jako v Rokycanech jsme tedy rychle prohrávali. Cením si toho, že jsme dokázali zápas otočit a odvezli jsme si nakonec všechny body. Po gólu jsme převzali iniciativu, byli lepší kombinačně a soupeře přehrávali prakticky ve všech směrech. Do půle jsme to ještě dvěma góly otočili. Druhá půle byla také v naší režii. Přidali jsme další dva góly a měli řadu dalších šancí. Vítězství mohlo být i vyšší, ale čtyři góly venku jsou super."

Senco Doubravka - Spartak Soběslav 1:0 (1:0)

Branka: 14. Patrovský. ŽK: Patrovský, Roubal – Hájek, Vaněk. Diváků: 120. Rozhodčí: Hlaváček – Fišer, Šafránková.

Soběslav: Červenec – Pavlík, Boháč, Boucník (73. Rubick), Zeman – Hromada (76. Maršík), M. Mazouch, T. Mazouch, Vaněk – Kutner, Hájek (84. Pokorný).

Marek Nývlt, asistent trenéra a předseda FK Spartak Soběslav: „S porážkou se těžko smiřujeme, na body jsme totiž jednoznačně měli. Inkasovali jsme gól po jediné chybě, kterou jsme v utkání udělali. Pak už jsme dobývali branku soupeře. Doubravka má sice zkušené mužstvo, které nedělá chyby, i tak jsme si ale hlavně v prvním poločase vytvořili spoustu šancí. Bohužel ve finální fázi jsme ale měli velký problém. Gol bychom nedali ani do půlnoci. Ani si nevzpomínám, že bychom někdy měli na hřišti soupeře tak velké množství šancí. Kopali jsme snad osmnáct rohů a měli i obrovské množství dalších standardek. Na těžkém terénu, který nám příliš neseděl, kluci utkání odmakali, ale body jsme si bohužel domů neodvezli.“