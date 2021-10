ČFL

Slavoj Vyšehrad – FC Písek 0:4 (0:1)

Branky: 28. a 60. Koreš, 55. Pineau, 75. Kalousek. ŽK: 2:2 (Drobílek, Vojta – Kulík, Pineau). Diváci: 60. Rozhodčí: Šulcová – Milner, Pánek.

Písek: Satrapa – Mařík, K. Kulík, Běloušek, Kotrba – Volf, Schramhauser – Kalousek (80. Kynkor), Koreš (80. V. Kulík), Pineau (70. Sajtl) – Belej (8. Voráček, 80. Petr).

Miroslav Grobár, vedoucí mužstva Písku: "Po počátečním oťukávání, kdy byli domácí asi o trochu lepší, jsme se ve druhé části prvního poločasu osmělili a šli Štěpánem Korešem i do vedení. Nezištně mu před prázdnou bránu přihrával Voráček. Druhá půle byla z naší strany až nečekaná exhibice. Nikdo nečekal, co na Vyšehradě předvedeme. Jeli jsme tam s pokorou, ale že se druhá půle promění ve třicetiminutovou exhibici, kdy se dávaly góly do prázdné brány, to nikdo nečekal."

Divize

FK Jindřichův Hradec – SK Otava Katovice 3:1 (2:0)

Branky: 33. vlastní (Kotrba), 42. Šmíd, 61. Strejček – 49. Uher. ŽK: 0:2 (Motl, Kotrba). Rozhodčí: Zita – Dujsík, Blatný. Diváci: 111.

J. Hradec: Hulík – Blažek, Šmíd, Koktavý, Vaš – Waník (75. Distel), Mischnik, Votava, Völfel (86. Kubín) – Strejček (75. D. Cettl), Toman (90. Cypra).

Roman Lukáč, trenér J. Hradce: „Zápas jsme pod dojmem šesti předchozích porážek začali trochu nervózně, ale na druhou stranu z hráčů čišelo odhodlání nepříjemnou sérii konečně zlomit. Kvalitního soupeře jsme pustili do jedné šance, kterou však brankář Hulík výborně zlikvidoval. Do vedení jsme se dostali po půlhodině hry, kdy si po naší standardce a tlaku v šestnáctce jeden z katovických hráčů srazil balon do vlastní sítě Krátce před koncem prvního poločase jsme přidali druhý gól, když se po rohovém kopu prosadil Šmíd. O přestávce jsme hráčům zdůrazňovali, že musíme vydržet co nejdéle bez inkasované branky, ale stal se pravý opak a Katovičtí vstřelili v 49. minutě kontaktní branku. Musím však říct, že jsme na to zareagovali slušně, nezalezli jsme a naopak jsme zůstali aktivní. Odměnou byla třetí trefa, o kterou se zasloužil Strejček, jenž uklidil míč přesně k tyči. To vzalo soupeři energii, už nebyl tak nebezpečný a my si dvoubrankový náskok celkem zkušeně pohlídali až do konce. Jsme moc rádi, že jsme uspěli, už jsme to moc potřebovali. Kluci zaslouží pochvalu za bojovnost, mužstvo si víc věřilo a na hřišti to bylo znát.“

Přemysl Šroub, trenér Otavy Katovice: "Podali jsme jeden z nejslabších výkonů v soutěži. Domácí, ne že by hráli extra fotbal, ale hráli účelně. Nakopli balon a letěli za ním. Důrazem a v soubojích nás přetlačili. A především dávali góly, dva ze standardky a jeden z centru. Zkrátka jsme byli špatní v osobních soubojích ve vápně. Z toho padly všechny tři góly. Chyběl nám Jindra Kadula. Bohužel dostal horečky a nemohl hrát. Je to klíčový hráč do ofenzivy. Nedokázali jsme se s jeho absencí vyrovnat. V předchozích zápasech nás střelecky táhl a je vidět, že je to rozdílový hráč."

Sedlčany - Dynamo ČB B 2:5 (0:2)

Branky: 83. Sosnovec, 85. Hanus – 26. a 62. Bečvář, 16. Veliký, 58. Sosnovec vlastní, 84. Matuška. ŽK 1:1: Kouklík – Veliký. Diváci: 221. Rozhodčí: Kožár – Štrincl, Duda. Dynamo B: Kerl – Matuška, Němeček, Bízek, Kladrubský (88. Janáček) – Polanský, Bečvář, Malecha, Bouguetouta, Perina – Veliký (76. Pech).

Jindřich Tichai, trenér Dynama B: "Začátek zápasu se nám vůbec nepovedl, domácí hned v úvodu kopali čtyři roky a přímý kop z vápna, naštěstí jsme vše přečkali bez úhody. Poté jsme zpřesnili hru a hned své první dvě příležitosti jsme po střelách Velikého a Bečváře proměnili ve dva góly. Hru jsme pak už měli ve svých rukou a po přestávce zvýšili až na 4:0. Sedlčany sice snížily na 4:1, ale Matoušek přidal pátý gól, a přestože domácí ještě stačili korigovat, o naší výhře nebylo žádných pochyb. První Lom doma ztratil dva body s Přešticemi, takže se čelo tabulky ještě více vyrovnalo a my už teď se těšíme na sobotní šlágr s Přešticemi, které jsou v tabulce třetí."

Lom - Přeštice 0:0

Rozhodčí: Drábek – Dujsík, Kvaček, ŽK: 3:4 (20. J. Chotovinský, 23. Slavík, 53. J. Rabiňák – 18. Suchý, 44. Beránek, 83., 94. Vacovský), ČK: 0:1 (Vacovský), Diváků: 290.

Lom: Matoušek – Janů, J. Chotovinský, Slavík, J. Rabiňák – Novák, Kučera (87. Bosnyak), Pfeifer, Grobár (46. Krušatins) – Neužil (46. Tsolakis), Musiol.

Marek Císař, trenér Lomu: „Podle mého názoru se hrál nadprůměrný fotbal, který by snesl třetiligové měřítko. Přeštice rozhodně ukázaly, že mají hodně silný tým. V utkání prvního týmu tabulky s druhým samozřejmě nelze očekávat nějakou mohutnou ofenzívu. Ačkoliv mělo to utkání opravdu vysokou kvalitu, vyložené šance se v něm prakticky nenarodily. Do jeho rámce podle mě zapadl i velmi dobrý výkon rozhodčího Drábka. Chtěli jsme samozřejmě doma vyhrát, což se bohužel nepovedlo, ale na druhé straně jsme tou remízou uhájili první místo. Obě mužstva teď mají těžký los. My jedeme do Katovic, které doma ještě neztratily ani bod. My tam ale samozřejmě chceme něco uhrát, protože tabulka je teď na čele hodně vyrovnaná a důležitý bude každý bodík.“

Soběslav – Klatovy 2:2 (0:2)

Branky: 65. a 71. Bouchal – 6. Sojka, 15. Zajíček. Rozhodčí: Havlík – Vrchota, Lovětínský, ŽK: 3:0 (46. M. Mazouch, 56. Hájek, 90. Pavlík). Diváků: 200.

Soběslav: Červenec – Pavlík, Zeman, Boucník, Hromada, Pokorný, Bouchal, M. Mazouch, Vaněk, T. Mazouch, Hájek (60. Rubick).

Radek Hajič, trenér Soběslavi: „Zase se nám stalo to, co skoro vždycky a po půli jsme prohrávali 0:2. Už ani nevím, co mám klukům říkat, nějak mi došly náboje… Ten první poločas z naší strany zase nestál za nic. Klatovy byly jasně lepší a přehrály nás, podobně jako předtím Přeštice. Tentokrát se nám to naštěstí podařilo alespoň zremizovat. Ve druhém poločase jsme měli jasně navrch, podařil ose nám vyrovnat a klidně jsme ještě mohli utkání otočit. Nakonec tedy máme bod, což je samozřejmě doma ztráta, ale z opačného pohledu s ním asi můžeme být spokojení. Každopádně je to škoda. Vadí mi, že kdyby si kluci uměli správně nastavit hlavy, tak máme – ač je nás málo – stále solidní potenciál a můžeme trápit každého soupeře.“