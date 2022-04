FC Písek - Sokol Hostouň 1:1 (1:0)

Branky: 44. Stejskal – 53. Miker. ŽK: 2:3 (Volf, Sajtl – Pančev, Freisinger, Neruda). Diváci: 238. Rozhodčí: Lerch – Hlaváček, Cichra.

Písek: Satrapa – Sajtl, Běloušek, Němeček, Mašek (83. Kotrba) – Kulík (70. Jelínek), Volf (90. Bílý) – Kalousek, Koreš, Hrachovec – Stejskal (70. Petr).

Miroslav Grobár, vedoucí FC Písek: "Tentokrát je to opravdu ztráta dvou bodů. Tentokrát jsme nedali čtyři tisíciprocentní šance. Nejsme schopní dát góla. Naštěstí jsme dali na konci první půle vedoucí branku po brejku dvojice Koreš – Stejskal. Ale necelých deset minut po návratu na hřiště jsme inkasovali ze standardky. Střela za tyč, gólman při odraze podklouzl a zapadlo to tam na 1:1. Tentokrát jsme ty body fakt ztratili. Nemyslím si, že na nás leží deka. Soupeř tam sice nějaké brejky měl, ale mělo to být po půli jednoznačně 3:0 a nebylo co řešit. Bohužel se to nestalo. Místo toho přišlo vyrovnání ze standardky, my pak trefili Korešem tyč. Zkrátka jsme to nedotlačili."

DIVIZE

Dynamo České Budějovice B - FC Rokycany 3:1 (1:0)

Branky: 50. a 77. Polanský, 36. Bečvář – 71. Hereit. ŽK: 0:1 (Matas). Diváci: 60. Rozhodčí: Vnuk – Zoufalý, Brom.

Dynamo B: Lerch – Šimoník (78. Perina), Čoudek, Bízek, Pineau – Pařízek – Polanský (88. Rataj), Pravda, Malecha, Coufal (84. Šestauber) – Bečvář.

Dušan Žmolík, trenér Dynama B: „Hru jsme od začátku zápasu měli pod svou kontrolou, ale tak je to v této sezoně v každém utkání, ať hrajeme doma, anebo venku. Jde jen o to, zda dáme i góly, na které se ale fotbal hraje. Doma jsme po ofenzivní stránce přece jen sebevědomější než venku, a proto se nám doma daří i střelecky. Bylo tomu tak i v tomto zápase, kdy jsme dali tři góly a měli ještě další velké příležitosti. Bylo znát, že kluky fotbal taky baví daleko víc, než tomu bylo před týdnem v Soběslavi. Škoda, že jsme za stavu 2:0 dostali po rohovém kopu hodně laciný gól. Naštěstí jsme krátce na to dali na 3:1, jinak jsme se možná třepali až do konce…“

Otava Katovice - Petřín Plzeň 3:0 (2:0)

Branky: 21. Repa, 41. Uher, 55. Kadula. ŽK: 3:3 (Cibulka, D. Bálek, Pavlovič - Provod, Zajíček, Jílek). Diváci: 281. Rozhodčí: Hamouz - Toucha, Doubrava.

Katovice: Švehla - Hnídek, Janoch, Cibulka, Rejšek (75. Chylík) - Repa, Kotrba (65. D. Bálek), Kadula, L. Bálek (65. Pavlovič) - Uder, Požárek (78. Habor).

Přemysl Šroub, trenér Katovic: "Věděli jsme, jakým stylem Petřín hraje. Je to fyzicky náročné, jsou naběhaní, mají vysoké hráče. Tomu jsme uzpůsobili taktiku a chtěli hrát více zezadu. Hráváme doma hodně dopředu, nyní jsme to chtěli trochu zatáhnout a nechat je hrát a zkusit to na brejky. To se vyplatilo a dali jsme v první půli dva góly a měli i další šance. Třetí gól byl rozhodující. Petřín na začátku druhé půle kousal, chtěl to zdramatizovat. Přidali jsme třetí gól a bylo prakticky po zápase. Měli jsme tam ještě další šance, dali tyčku. Výsledek mohl být i vyšší, podali jsme asi nejlepší výkon na jaře."

FK Jindřichův Hradec 1910 - Spartak Soběslav 1:3 (1:1)

Branky: 34. Toman – 14. Hoffmann, 58. Kutner, 85. Vaněk (pen.). ŽK: 3:1 (Vaš, Šmíd, trenér Lukáč – Markes). Rozhodčí: Žurek – Koranda, Brom. Diváci: 200.

J. Hradec: Hulík – Blažek, Škarda, Šmíd, Vaš (85. Cypra) – Distel (66. Strejček), Mischnik, Králíček (72. Jindra), Votava, Waník – Toman.

Soběslav: Andrew – Pavlík, Boháč, Zeman, Rubick (46. Hromada) – Hoffmann, Bouchal, Kutner (88. M. Mazouch), Vaněk – Markes (72. Podhradský), Hájek.

Roman Lukáč, trenér J. Hradce: „Podle mého soudu jsme tento zápas prohráli úplně zbytečně. Jako první jsme inkasovali, pak jsme soupeře zatlačili a v 34. minutě zaslouženě vyrovnal Toman. Do druhé půle jsme šli s odhodláním, ale po špatném odkopu se Soběslav znovu dostala do vedení. My se snažili o vyrovnání, ale naráželi jsme na dobře organizovanou obranu. Pět minut před koncem jsme faulovali ve vápně a z penalty jsme dostali třetí branku. Na nějaký zvrat už nebyl čas ani morální síly. Podali jsme sice zodpovědnější výkon než proti Chebu, ale srážejí nás drobnosti a chybičky, které soupeři dokáží potrestat. A my naopak nemáme dostatečnou kvalitu směrem dopředu. Nadále nás také trápí zranění. Teď jsme postrádali hned pětici hráčů, což je složité nejen v zápasech, ale i v tréninkovém procesu.“

Radek Hajič, trenér Soběslavi: „Objektivně řečeno, v první půli byl náš výkon laxní a takový bez ladu a skladu a rozhodně jsme v něm herně nenavázali na předchozí zápas s Dynamem. Dali jsme sice první gól, ale Hradec byl ve zbytku poločasu lepší v kombinaci i v nasazení a zaslouženě před přestávkou vyrovnal. Naproti tomu po domluvě v šatně jsme druhý poločas odehráli velice dobře. Domácí jsme dokázali zatlačit dostali jsme se znovu do vedení. Pak jsme tam sice přečkali jednu nebezpečnou standardku, ale nakonec jsme pečetili vítězství z penalty. Myslím si, že bylo zasloužené, hlavně za tu druhou půli. Jsem rád, že jsme navázali šňůru čtyř zápasů s bodovým ziskem, a těšíme se teď na třetí derby v řadě, tedy na Lom. Pozitivní zprávou je pro nás návrat Michala Hromady do sestavy po dvou měsících.“

Sokol Lom - SK SENCO Doubravka 0:2 (0:1)

Branky: 38. Patrovský, 55. Roubal. ŽK: 1:1 (58. Šimák – 11. Rozboud). Rozhodčí: Lovětínský – Langmajer, Špindlerová. Diváků: 105.

Lom: Pavelec – Janů, Grobár, Mácha, J. Rabiňák – M. Rabiňák (72. Balogh), Šimák, Frizoni, Vysušil – Do Trung, Musiol.

Marek Císař, trenér Lomu: „Bohužel se nám v poslední době vůbec nedaří, a navíc máme šest zraněných hráčů. Doubravka u nás potvrdila svou formu a výsledky z posledních pěti utkání. Z naší strany to od začátku špatné nebylo, dobře jsme kombinovali, ale pak jsme dostali gól a začali se trápit. Ve druhém poločase jsme se vrátili k aktivní hře, ale fotbal se bohužel rozhoduje ve vápnech, a tam jsme byli bezzubí. Pokud neuhráváme souboje před oběma brankami, nemůžeme pomýšlet na vítězství. Chceme každopádně pozvat diváky na sobotní derby v Soběslavi. Takové zápasy obvykle nemají favorita a rozhodně se pokusíme tam něco uhrát.“