Povltavská FA – FC Písek 1:1 (1:0)

Branky: 31. Bicenc – 81. Sajtl. ŽK: 2:4 (Hodosi, Lanc – Satrapa, Hrachovec, Kotrba, Sajtl). Rozhodčí: Fojtík – Braun, Mach. Diváci: 104.

Sestava FC Písek: Satrapa – Sajtl, Běloušek, Němeček, Kotrba (60. Kulík) – Volf (81. Petr), Mašek – Hrachovec, Koreš, Kalousek – Belej (60. Stejskal).

Milan Nousek, trenér FC Písek: "Byli jsme po celé utkání lepším týmem, bohužel se nám do těch zavřených obran hraje strašně špatně. Navíc jsme inkasovali jako první a o to těžší dobývání domácí branky pak bylo. Naštěstí se nám podařilo před koncem utkání alespoň vyrovnat. Asi to nakonec byl spravedlivý bod, i když jsme trochu zklamaní, protože herně bychom měli mít na to, abychom takový zápas vyhráli. Je dobře, že jsme neprohráli a nálada nebude pokleslá. Je to bod z venku, od soupeře, který má problémy s tabulkovým umístěním. Domácí do toho dali všechno. Nyní máme volno a načerpáme síly do závěrečných bojů této sezony."

Divize

FK Jindřichův Hradec – FK Přeštice 0:6 (0:3)

Branky: 10. a 24. Vohrna, 39. Heger, 55. Skála, 66. Suchý, 82. Končal. ŽK: 1:2 (Škarda – Kraml, Chocholoušek). Rozhodčí: Polena – Guntiš, Hes. Diváci: 70.

J. Hradec: Hulík - Blažek, Škarda, Koktavý, Šmíd, Vaš (79. M. Völfel) – Waník (68. D. Cettl), Mischnik, F. Votava (68. Králíček), Distel (46. Fical) – Toman (60. Strejček).

Roman Lukáč, trenér J. Hradce: „Představil se u nás bezkonkurenčně nejlepší tým soutěže, který ostatní výrazně převyšuje a obrovskou kvalitu bezezbytku potvrdil. Pokud bychom chtěli pomýšlet na nějaký solidní výsledek, museli bychom hrát zcela bez chyb a modlit se, že to vyje, což se samozřejmě nestalo. My Přešticím roli ještě usnadnili právě vlastními chybami a nedůrazem, především při bránění standardních situací, čehož pochopitelně využily. To se prostě proti takovému protivníkovi stát nemůže. Po zápase jsme přeštickým hráčům pogratulovali k postupu do třetí ligy, nám se situace zase o něco zkomplikovala, neboť se na nás dotahují týmy zespodu tabulky.“

Soběslav – Katovice 3:0 (2:0)

Branky: 16. Pavlík, 45. (PK) a 73. Vaněk. ŽK: 2:2 (Hájek, Podhradský – Provazník, Repa). Diváci: 156. Rozhodčí: Novotný – Tupý, Brom.

Soběslav: Andrew – Rubick, Zeman, Boháč, Hromada (80. Markes) – Pavlík, Bouchal, Hoffmann (38. Boucník), Vaněk – Hájek (80. Dvořák), Podhradský (60. Kutner).

Katovice: Provazník – Hnídek, Cibulka (64. Květoň), Janoch, Motl – L. Bálek (73. Chylík), Repa, Korba, D. Bálek (56. Pavlovič) – Uher (64. Habor) – Požárek.

Radek Hajič, trenér Soběslavi: „Odehráli jsme asi nejlepší zápas v jarní části sezony. Katovice byly i bez Kaduly hodně silným soupeřem a je vidět, že mají dobře poskládaný tým s řadou šikovných hráčů. My jsme ale předvedli opravdu zodpovědný výkon. V prvním poločase jsme si vedle gólových situací vytvořili ještě další šance a mohli ho vyhrát výraznějším rozdílem. Ve druhé půli už jsme se přece jen více zatáhli a byly tam pasáže, kdy měl soupeř navrch. Vytvořil si i nějaké šance, ale nás několikrát podržel brankáře Colin Andrew. Přesto si myslím, že jsme zvítězili zaslouženě. Bylo to příjemné fotbalové odpoledne, a to i díky kvalitnímu a korektně vystupujícímu soupeři. Na zápasy s Katovicemi se ostatně právě kvůli tomu vždycky těšíme.“

Přemysl Šroub, trenér Katovic: "Podali jsme špatný výkon, asi nejhorší na jaře. Nedařilo se vůbec nic. Soběslav nás přehrávala a dostávali jsme góly z těch situací, na které jsem hráče upozorňoval. Nakopávají to za obranu, Vaněk tam svou rychlostí zabíhá a z toho jsme dostali dva góly. To byla velká chyba. Rozhodující moment byl druhý gól těsně před poločasem z penalty. Přišla chyba a následoval faul a jasná penalta. Máme zase co napravovat a musíme doma porazit Hradec. Odčinit výkon ze Soběslavi. Ten byl opravdu špatný, nedařilo se vůbec nic. Nějaké šance jsme si sice ve druhé půli vytvořili, ale zahodili je. Měli jsme dobrou šanci, kdy šel Uher sám na bránu. Snížit na 2:1, možná by se s tím něco dělat. ale musím sportovně přiznat, že Soběslav vyhrála zaslouženě."

Lom - Dynamo ČB B 3:3 (2:1)

Branky: 23. Musiol, 26. Frizoni, 58. Bízek vlastní - 45. +1 Mácha vlastní, 60. Bečvář, 85. Bastl. ŽK: 3:1 (Slavík, Grobár, Šimák - Perina). Diváci: 165. Rozhodčí: Cichra - Šafránková, Vojáček.

Lom: Pavelec – Madar (23. M. Rabiňák), Grobár, Mácha, J. Rabiňák – Novák, Šimák, Slavík, Janů – Frizoni (90. Do Trung), Musiol.

Dynamo B: Kerl – Bízek, Bečvář, Pravda, Coufal (60. Perina), Polanský (80. Šestauber), Brabec, Hák, Novák, Hais, Pineau (60. Bastl).

Marek Císař, trenér Lomu: „Věděli jsme, že k nám přijede hodně silný a důrazný soupeř, takže jsme chtěli svou hru zjednodušit. V prvním poločase se nám to dařilo, hráli jsme velice dobře a dostali jsme se do dvoubrankového vedení. Bohužel v jeho nastaveném čase jsme si dali nešťastný vlastní gól. V šatně jsme si řekli, že musíme i ve druhé půli pokračovat v tom, co jsme si nastavili. Povedlo se nám znovu odskočit na rozdíl dvou gólů, jenže pak se hráč soupeře nádherně trefil z pětadvaceti metrů, což se samozřejmě nedá bránit, a hosté se znovu dostali do kontaktu. Zhruba v pětaosmdesáté minutě jsme nechali Dynamo zbytečně vyrovnat, když jsme po centru do našeho vápna vůbec nepodstoupili hlavičkový souboj a byl z toho gól na 2:2. Z podobné situace pak ještě soupeř trefil břevno, ale řekl bych, že remíza je spravedlivým výsledkem.“

Dušan Žmolík, trenér Dynama B: "Postrádali jsme některé hráče ze základní sestavy, pro nemoc chybli i klíčoví středoví hráči Jakub Pařízek a Jan Malecha, úplně fit nebyl Pravda, po nemoci nastupoval Dan Hais, delší herní výpadek měl zkušený Pavel Novák. To, že jsme nebyli v obvyklém složení, se zřejmě podepsalo na tom, že nám v prvním poločase utekl začátek zápasu, kdy jsme během tří minut inkasovali dva góly. Domácí Mácha si sice v závěru prvího dějství dal vlastní gól, takže jsme se vrátili do zápasu, ale krátce po začátku druhé půle soupeř potrestal naši chybu a znovu jsme prohrávali o dva góly. Plus pro ty naše mladé kluky je, že dokázali na nepříznivý vývoj utkání zareagovat a dvěma góly vyrovnat na konečných 3:3. A protože Klatovy i Katovice prohrály, ještě jsme si upevnili pozici na druhé příčce tabulky."