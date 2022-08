Sokol Hostouň - Dynamo České Budějovice B 1:2 (1:0)

Branky: 17. Vlasák – 53. Malecha, 67. Charvát vlastní. ŽK 2:3 (Neruda, Mentberger, Kubáň – Malecha, Bečvář, Krch). Diváci: 110. Rozhodčí: Severýn – Zoufalý, Štefan.

Dynamo ČB B: Lerch – Šimoník (46. Bartizal), Čoudek, Brabec, Pineau – Krch, Malecha (90. +2 Pravda), Bečvář – Polanský, Matoušek (46. Prášek, 80. Böhm), Bastl (82. Hák).

Dušan Žmolík, trenér Dynama ČB B: „Podobně jako před týdnem doma proti Písku jsme poměrně brzy inkasovali a opět tomu gólu předcházela naše chyba, ale tentokráte nás ten gól spíše nabudil a už ve zbytku první půle jsme vyvinuli tlak a měli i několik příležitostí. Vyrovnat se nám bohužel do přestávky nepovedlo. Měli jsme i smůlu, když při jednom ze závarů před domácí brankou se míč odrazil od tyče. Krátce před půlí Polanský ve velké šanci nastřelil jen brankáře. Ve velice dobrém výkonu kluci pokračovali i po přestávce a konečně jsme se dočkali také gólů. Na 1:1 vyrovnal Malecha, jenž v zápase potvrdil své kvality. My jsme věděli, proč ho chceme v týmu udržet, je to pro nás velice důležitý hráč. Po zranění už je v pořádku, proti Písku jsme ho ale ještě šetřili a šel na hřiště až po změně stran a naši hru výrazně oživil. Proti Hostouni se prosadil i střelecky. Tři body jsme v Hostouni možná uhráli trochu šťastným gólem, když Práškovu střelu tečoval Charvát do vlastní branky, předtím jsme ale celou řadu slibných šancí nedali, takže jsme si vyhrát dle mého soudu určitě zasloužili.“

FC Písek - FK Zbuzany 2:2 (0:1)

Branky: 56. Běloušek, 59. Kalousek – 36. a 90. Houha. ŽK: 0:1 (Houha). Diváci: 300. Rozhodčí: Tesař – Vychodil, Lovětínský.

Sestava Písku: Satrapa – Vokurka, Němeček, Běloušek, Sajtl (46. Vlček) – Novák (46. Hendrych), Jansa (46. Kotrba) – Kalousek (79. Malý), Koreš, Voráček – Bicenc (83. Stejskal). Trenér Milan Nousek.

Miroslav Grobár, vedoucí FC Písek: "Zbuzany mají vyzrálý a zkušený tým. Hrají výborně. V první půli jsme tahali za kratší konec a prohrávali. Ve druhé půli se nám to podařilo otočit na 2:1, ale v poslední minutě jsme inkasovali na 2:2. Z celkového pohledu bych řekl, že remíza je spravedlivá. První gól byl po standardce. Byla tam taková trma vrma a zapadlo to za lajnu. Rozhodčí to odmával, připsal gól Bělouškovi a bylo vyrovnáno. Druhou branku dal Kalousek, když šel po vysunutí sám na bránu a uklidil to přesně. Pak jsme byli na míči trochu lepší, ale na konci zápasu přišel propad a po centru na zadní tyč to Houha uklidil do prázdné brány. Zamrzí, že jsme dostali gól v poslední minutě, ale objektivně musím říci, že bod bereme."

Divize

Aritma Praha – Slavoj Český Krumlov 1:1 (1:0

Branky: 45. Ielitro – 59. Růžička. ŽK: 1:3 (Komárek – Matuška, Růžička, Svoboda). Rozhodčí: Dohnal – Hamouz, Beneš. Diváci: 120.

Č. Krumlov: Beránek – Trmal, Kabele, Švec – Kolář (46. Parakhnenko), Matuška (72. Svoboda), Kuna, Vávra, Novák (79. Vančura) – Strapek, Růžička (84. Vaněk).

Václav Domin, trenér Českého Krumlova: „Před soutěží jsem tipoval Aritmu na jednoho z favoritů, takže jsme do Prahy jeli trochu s respektem, jak to tam bude vypadat. Věděli jsme z dřívějška, že soupeř rychle přenáší hru a posílá balony za obranu na vysoké útočníky. Prvních dvacet minut se v tomto duchu odvíjelo, ale naše obrana pracovala spolehlivě a domácím jsme do žádné šance nepustili. My vyráželi hlavně do rychlých brejků a z toho vzešlo několik zakončení, ale nebyly to brankové příležitosti. Škoda, že jsme v samém závěru poločasu inkasovali. Po naší standardce se hra rychle přenesla, Asritma vybojovala rohový kop a po něm se dostala do vedení. Do druhé půle jsme posílili útok a poslali do hry Parakhnenka. Obraz hry se změnil a my si začali vytvářet šance. Nakonec nám to vyšlo, když po rychlé akci a Vávrově přihrávce v 59. minutě Růžička hlavou vyrovnal. Soupeř pak vysunul hru na tři útočníky, všechno nakopával do našeho vápna, ale naše defenziva v čele s Kunou, Kabelem a brankářem Beránkem si se všemi pokusy poradila. My navíc podnikali kontry do otevřené obrany, ale skórovat se nám také nepodařilo. Zápas tak nakonec skončil remízou, která je podle mě zasloužená a my vybojovali důležitý bod.“

FK Příbram B – SK Otava Katovice 2:2 (1:1)

Branky: 42. Švestka, 71. Vokřínek – 38. Uher, 74. Kadula. ŽK: 0:3 (D. Bálek, Štěch, Kotrba). Diváci: 120. Rozhodčí: Schveinert – Šálková, Mičan.

Sestava Katovic: Švehla – Cibulka, Chylík, Kostka, Kotrba – D. Bálek, Janoch, Štěch, Kotrba – Kadula (92. Habor) – Uher (87. Požárek).

Přemysk Šroub, trenér Katovic: "Jednoznačná spokojenost. Hráli jsme proti velké kvalitě a na hlavním stadionu jsme si to užili. Byl to pro nás tak trochu svátek. Podali jsme velice kvalitní výkon. Dobře jsme to odbránili a měli nebezpečné brejkové situace. Dali jsme dva góly a vezeme si krásný bod. Příbram byla jednoznačně lepší na balonu. My dobře bránili a hráli to v bloku, stejně jako předtím na Petříně. Taktiku jsme zvolili stejnou a vyplatilo se nám to. Jeden gól jsme dali po standardce, jeden z brejku. Kluci plnili přesně to, co jsme si řekli. Dva góly dát Příbrami je super a vezeme si zasloužený bod."

Sokol Lom – Viktoria Mariánské Lázně 4:0 (2:0)

Branky: 4., 31. a 84. Musiol, 75. Vávra. Rozhodčí: Šálková – Langmajer, Kastl. ŽK: 1:2 (21. Tauber – 61. Holub, 66. Drahorád). Diváků: 320.

Lom: Pecháček – Mácha (78. Madar), Slavík, Vávra, Janů (61. Neužil) – Skopec, Grobár (61. Kučera) – Škrleta (82. Škarda), Šimák, Tauber (46. Kubovský) – Musiol.

Lukáš Zeman, asistent trenéra Lomu: „Hodně nám pomohl brzký gól. Soupeř byl po něm nucený alespoň trochu otevřít defenzívu, a nám se pak hrálo lépe. Druhým klíčovým okamžikem bylo vyloučení hostů ve 48. minutě. My jsme pak ještě přidali dva góly a dovedli zápas k vítězství bez sebemenších problémů. Těší nás čisté konto Šimona Pecháčka a hattrick Zbyňka Musiola. Vstup do soutěže máme perfektní, ale každý další zápas jed pro nás samozřejmě důležitý a musím se na něj znovu dobře připravit.“

Spartak Soběslav – SK Hořovice 4:0 (2:0)

Branky: 11. Boháč, 42. Pavlík, 54. D. Vaněk, 87. (z pen.) Podhradský. Rozhodčí: Nejedlo – Vnuk. ŽK: 3:1 (23. Zeman, 73. Bouchal, 89. T. Mazouch – 38. Puchmertl). Diváků: 221.

Soběslav: Červenec – Zeman, Kubart (84. Vrána), Boháč (60. Rubick), Větrovský – Pavlík (76. Mazouch), Hoffmann, Bouchal, F. Vaněk (84. Podhradský) – Kutner – D. Vaněk (60. Hájek).

Radek Hajič, trenér Soběslavi: „Výsledek je pro nás samozřejmě super, ale obraz hry už tak přesvědčivý nebyl. Hořovičtí potvrdili, že mají dobrý tým s šikovnými hráči. My jsme se rychle dostali do vedení, ale to nás neuklidnilo a v dalších zhruba dvaceti minutách jsme měli hluchou pasáž, kdy si soupeř vytvořil řadu standardek i pár nebezpečných situací. Závěr poločasu zase patřil nám a podařilo se nám přidat druhý gól po hezké akci Kutnera s Pavlíkem. Po přestávce na nás hosté podle očekávání vlétli a měl tam šanci vstřelit kontaktní gól. My jsme pak ale přidali třetí gól z penalty a zápas už jsme kontrolovali. Z hlediska počtu šancí jsme zvítězili zaslouženě, ale herně to bylo vyrovnané. Musíme přiznat, že v určitých pasážích zápasu měly Hořovice i navrch. O to víc nás ale vítězství těší.“