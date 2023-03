Republikové fotbalové soutěže pokračovaly o víkendu dalším kolem. V České lize byly zástupci našeho kraje stoprocentní: Písek vyhrál ve Zbuzanech a béčko Dynama doma s Hostouní. V divizi bodoval naopak jenom Lom, který má po výhře v Mariánských Lázních na čele tabulky už pětibodový náskok.

Fotbalová divize: Otava Katovice - Příbram B 3:5 (2:2). | Foto: Jan Škrle

ČFL

FK Zbuzany – FC Písek 0:1 (0:1)

Branka: 45.+2. Voráček. ŽK: 1:4 (21. Barciaga – 25. Musa, 54. Vokurka, 78. Saitl, 90.+2. Satrapa). Rozhodčí: Řeháček – Šťastný, Mrkáček. Diváci: 100.

Písek: Satrapa – Musa, Běloušek, Kašpar – Malý (80. Novák), Němeček, Sajtl, Vokurka (66. Kynkor) – R. Baďura ml. (46. Hendrych) – Voráček (66. Štěch), Bicenc (90. Kotrba).

Milan Nousek, trenér Písku: „Vždycky, když prohrajete, a zvlášť doma, chcete to hned v následujícím utkání napravit. Uspět venku je ale samozřejmě trochu těžší. Přesto jsme k soupeři jeli s cílem bodovat a jsem moc rád, že se nám to povedlo. Vzhledem k rozmarům počasí se hrálo na umělce, i tak byly podmínky pro fotbal hodně složité, vzhledem k silnému větru míč buď utíkal, nebo se naopak nekontrolovaně zastavoval. Utkání bylo hodně bojovné, o fotbalové kráse se mluvit nedá a povedené momenty by se daly spočítat na prstech jedné ruky. To domácím, kteří jsou technicky velice dobře vybavení a mají zkušený tým, vůbec nevyhovovalo. Rozhodující momenty nastaly už v prvním poločase. Zhruba v 25. minutě Satrapa zlikvidoval pokutový kop, který byl nařízený za náš faul ve vápně. A nejkrásnější okamžik nabídlo nastavení úvodního dějství, kdy se Voráček z přímého kopu z dvaceti metrů nádherně trefil střelou o tyč a zajistil nám vedení. Jinak bylo na obou stranách k vidění už je pár pološancí, ale nic extra. Tohoto vítězství si nesmírně vážíme a teď se musíme dobře nachystat na Přeštice, kde se nám na podzim vůbec nedařilo a odvezli jsme si debakl 2:7.“

Dynamo Č. Budějovice B - Hostouň 2:0 (1:0)

Branky: 44. a 73. (z pen.) Bastl. ŽK: 4:0 (Brabec, Pravda, Bastl, Malecha). ČK: 0:2 (1. Bízek, 72. Habovda). Rozhodčí: Černý – Polena, Hrivík. Diváci: 120.

Dynamo B: Lerch – Pařízek, Čoudek, Brabec, Šimoník – Hák (89. Krch), Böhm, Pravda (46. Malecha) – Polanský (25. Pech, 73. Prášek), Bečvář (89. Pineau), Bastl.

Dušan Žmolík, trenér Dynama B: „Na výhru v Písku v úvodním kole jarní části soutěže jsme chtěli navázat i ve svém prvním utkání na domácím hřišti, ale věděli jsme, že to nebudeme mít jednoduché. Čekali jsme těžký zápas, a to se nám vyplnilo. Paradoxně nám naši roli ztížilo vyloučení soupeře hned v úvodní minutě, protože zkušení hráči hostí se pak soustředili na pevnou defenzívu a naši mladí kluci měli v hlavách, že hrají jen proti deseti a že tedy mají vlastně za povinnost ty tři body získat. To jim svazovalo nohy, musím je ale pochválit, protože měli hru ve své moci a ještě do přestávky po ukázkové kombinační akci dali vedoucí gól. Už předtím jsme měli několik šancí, třeba Bečvář pohotově střílel z voleje, ale gólman hostí se vytáhl. Po přestávce jsme hru kontrolovali a čtvrt hodiny před koncem z penalty pečetil na 2:0 Libor Bastl, jenž dal i náš první gól. Ze dvou úvodních utkání jsme vytěžili všech šest bodů, co víc bychom si mohli přát…"

Divize

Otava Katovice – Příbram B 3:5 (2:1)

Branky: 3. Požárek, 42. Kadula, 88. Uher – 18. a 49. Ngange, 48. a 57. Štěpánek, 78. Janoch. ŽK: 0:1 (Ngange). Rozhodčí: Šiška – Kastl, Šálková. Diváci: 186.

Sestava Katovic: Provazník – Cibulka, Janoch, Kostka, Motl – Hnídek (60. Repa), Kahuj, Kotrba (81. Sládek), L. Bálek (81. D. Bálek) – Kadula (81. Habor) – Požárek (60. Uher).

Přemysl Šroub, trenér Katovic: "Nebylo to zdaleka béčko Příbrami, ale nastoupilo deset lidí z kádru áčka. Pro nás to byl obrovsky těžký soupeř. Takový zápas nemá s divizní soutěží nic společného. Byl to spíše duel s třeti či dokonce druholigovým soupeřem. Hráli jsme, na co jsme měli. První poločas jsme zvládli, hráli v bloku a povedly se nám brejkové situace, na které jsme se připravovali. Chtěli jsme to tak hrát, nebylo možné s takovým soupeřem hrát nějakou otevřenou partii. Chtěli jsme bránit a zkusit rychlé brejky a standardky. To se povedlo a senzačně jsme první půli vyhráli. Nevyšel nám vstup do druhé půle. Chtěli jsme vydržet alespoň dvacet minut bez inkasovaného gólu. Pak by to Příbram musela otevřít. Bohužel jsme udělali obrovské chyby v obraně a třikrát inkasovali během čtvrt hodiny. To zápas zlomilo. Od pátku, kdy hrálo áčko Příbrami, jsem měl informace, že k nám přijede pětice ligistů. Nakonec poslali úplně jiný tým, než hráli před týdnem proti Klatovům. Ze sestavy s námi tam byl jediný hráč. Podle mého bychom s takovým výkonem každého jiného divizního soupeře porazili."

Slavoj Český Krumlov – Aritma Praha 1:3 (0:2)

Branky: 57. Vávra – 7. Novotný, 18. Vožický, 71. Macháček. ŽK: 2:2 (Kolář a Svoboda – Mareš a Vožický). Rozhodčí: Cihlář – Matyš, Špindlerová. Diváci: 135.

Sestava Českého Krumlova: Beránek – Trmal, Kabele, Kuna – Matuška (83. Svoboda), Kolář, Novák, Vonášek, Vávra – Růžička (62. Vaněk), Parakhnenko (46. Strapek).

Václav Domin, trenér Českého Krumlova: "Zápas byl po dvaceti minutách rozhodnutý. Soupeř překvapil tím, že se nesnažil o aktivní fotbal, ale hrál to ze zajištěné obrany do rychlých brejků. Připomnělo mi to zápas v Horní Bříze. A všechny góly byly jako přes kopírák. Dva padly z brejků a jeden po tečované střele. Nezachytili jsme vstup do zápasu. Ale zklamalo mě, že soupeř nechtěl hrát fotbal. Ale i tak jsme snížili na rozdíl gólu a věřili, že si alespoň na bod sáhneme. Vysunuli jsme vysoké hráče do soupeřova vápna, ale prakticky se nám nepodařil žádný kvalitní centr. Soupeř měl vysoké stopery, dali jsme sice gól po standardce, ale další už nepřidali. nedá se nic dělat, jedeme dál. Je za námi teprve druhé kolo.

Viktoria Mariánské Lázně – Sokol Lom 0:3 (0:1)

Branky: 32. Skopec, 56. vlastní Cinkanič, 77. Slavík. Rozhodčí: Havránek – Mudra, Mičan. ŽK: 0:1 (Skopec). Diváků: 80.

Lom: Matoušek – Mácha (83. Škarda), Brabec, Slavík, Grobár (83. Madar) – Skopec – Novák, Schramhauser (83. Kučera), Nešický, Pfeifer (72. Kubovský) – Musiol.

Lukáš Zeman, trenér Lomu: „Na hřišti ležela sněhová pokrývka a zápas byl v ohrožení, ale nakonec jsme se se soupeřem dohodli, že se hrát bude. Na kvalitě první půle se samozřejmě sníh podepsal a byl to spíš boj plný chyb než fotbal. Pak ale sníh přece jenom roztál a už se dalo alespoň trochu kombinovat, což nám samozřejmě přišlo vhod. Měli jsme dobrý pohyb, byli jsme aktivní a naprosto zaslouženě jsme došli k vítězství. Jsem rád, že se nám podařilo odehrát utkání s nulou vzadu.“

SK Hořovice – Spartak Soběslav 2:1 (1:1)

Branky: 4. (z pen.) Mareš, 55. Čapek – 43. Mazouch. Rozhodčí: Štípek – Hrivík, Popelka. ŽK: 5:3 (Smetana, Puchmertl, Mareš, Vostárek, Veselý – Kubart, Boháč, Hájek). Diváků: 93.

Sestava Soběslavi: Červenec – Hromada (46. Dumbrovský), Boháč, Kubart, Větrovský – F. Vaněk, Bouchal, Hoffmann, Kutner, Mazouch (72. D. Vaněk) – Hájek.

Richard Florián, trenér Soběslavi: „Utkání jsme herně nezvládli, což ovlivnila přísná penalta už v čtvrté minutě hry. Ta vyvolala hodně emocí a my už jsme se nedokázali pně koncentrovat na svůj výkon. Soupeř disponoval mimořádně rychlými hráči na křídlech a hrál ve středu hřiště jednoduše, zatímco my jsme se právě středem snažili protloukat a prohrávali tam spoustu soubojů. Nám se sice na konci první půle podařilo vyrovnat krásnou střelou Mazoucha z trestného kopu, ale víc svých šancí včetně dvou, kdy domácí vykopávali míč z brankové čáry, už jsme neproměnili. Naproti tomu soupeř jednu ze svých příležitostí využil. Ve hře o možné vyrovnání nás držel brankář Červenec, to však nepřišlo. Bohužel se znovu projevil negativní aspekt našich venkovních utkání.“