Republikové fotbalové soutěže pokračovaly o víkendu dalším kolem. V ČFL si připsaly jihočeské kluby Písek a Dynamo B důležité tři body a prakticky si zajistily záchranu v soutěži. V divizi slaví Lom po výhře v Klatovech postup do České ligy, derby v Českém Krumlově se Soběslaví skončilo smírně.

Slavoj Český Krumlov - Spartak Soběslav. | Video: Deník/Vladimír Klíma

ČFL

Admira Praha – FC Písek 0:3 (0:2)

Branky: 42. Koreš, 44. Kalousek, 91. Malý. Rozhodčí: Tryzna – Vít, Jiříček. ŽK: 3:2 (Martinic, Zahálka, Čížek – Němeček, Voráček). Diváci: 240.

Písek: Lukeš – Musa, Mařík (93. Hrdlička), Němeček - Vokurka - Novák, Sajtl, Koreš, Štěch (86. Malý) - Kalousek (79. Bicenc), Voráček (86. Hendrych).

Milan Nousek, trenér Písku: „Dva slepené góly na konci poločasu určily ráz utkání. Dodaly nám klid a i přes větší tlak Admiry ve druhé půli jsme vítězství celkem v pohodě uhájili. Vyhovovalo nám, že Admira chtěla hrát fotbal, a i nám se tím pádem hrálo líp. Dobře jsme se na zápas připravili, kluci podali zodpovědný výkon a po zásluze jsme brali tři body.“

SK Dynamo České Budějovice B – Bohemians Praha 1905 B 1:0 (0:0)

Branka: 50. Brabec. Bez karet. Diváci: 75. Rozhodčí: Fencl – Pálek, Hodek.

Dynamo B: Lerch – Pařízek, Brabec, Kladrubský, Šimoník (90. Pineau) – Böhm – Malecha (85. Krch), Bečvář – Hora, Hais (74. Prášek), Bastl.

Dušan Žmolík, trenér Dynama B: „Hlavně druhý poločas jsme podali výborný výkon, myslím i ale, že i první půli jsme odehráli velice dobře a měli jsme zápas pod kontrolou. Byla tam spousta šancí a strašně by mě mrzelo, kdybychom zápas výsledkově nezvládli. Získat tři body jsme si po všech stránkách zasloužili a řekl bych, že jak směrem do šestnáctky soupeře, tak zpátky nebylo slabin. Mrzí mě snad jen to, že jsme nepřidali další góly a zápas tak nerozhodli daleko dřív. Soupeře jsme sice prakticky do ničeho nepustili, tu jednu trošku nepříjemnější střelu si bezpečně pohlídal Lerch v brance, nicméně bylo to jen o gól a z nějaké stanfardky mohla Bohemka zahrozit. Museli jsme se obejít bez Ondry Čoudka, jenž měl volno, protože nastupoval i za áčko a měl už toho plné zuby. Tak zaskočil Kladry (Jiří Kladrubský – pozn.) a zvládl to na stoperu skvěle, navíc po jeho padl náš gól. Z vítězství máme velkou radost, těmi třemi body jsme si výrazně pomohli.“

Divize

Slavoj Český Krumlov - Spartak Soběslav 1:1 (0:0)

Branky: 86. Kolář - 79. Kutner. ŽK: 4:2 (Kolář, Růžička, Svoboda, Matuška - F. Vaněk, Kutner). ČK: 1:0 (82. Kuna). Diváci: 185. Rozhodčí: Janíček - Havlík, Eibl.

Český Krumlov: Beránek - Kolář, Svoboda, Kabele, Trmal - Strapek (66. Parakhnenko), Matuška, Novák, Vávra (75. Vonášek) - Růžička (66. Vaněk), Kuna.

Soběslav: Červenec – Hoffman, Boháč, Kubart, Větrovský – F. Vaněk, Bouchal (61. Mazouch, 84. Hromada), Boucník, Dumbrovský – Kutner – Hájek (61. D. Vaněk).

Václav Domin, trenér Českého Krumlova: "První poločas byl o ničem. Druhý byl podstatně záživnější, ale mrzí mě, že jsme dostali prakticky z jediné střely na bránu gól. Přišlo jediné nedostoupení soupeře v zápase a hned z toho padl gól. První poločas se mi nelíbil z naší strany důrazem. Ve druhém se to zlepšilo, ale připadalo mi to, že si hráči při dostupování soupeře dávají někdy přednost a z toho padl i gól, který dala Soběslav. Předcházelo tomu, že soupeř udělal před vápnem tři hráče a to se nemůže stávat. Slýchávám, že nejsme fyzicky dobře připraveni, ale tenhle mančaft předvedl i v deseti, že fyzicky je připraven dobře. Soupeř v závěru jen odkopával míče. Může mrzet vyloučení. Kdybychom byli kompletní, mohli jsme to zatlačit ještě více. Každý bod bude v konečném účtování rozhodovat."

Richard Florián, trenér Soběslavi: „Očekávali jsme, že domácí bojující o záchranu půjdou do utkání s velkým nasazením, ale ti nic takového nepředváděli a my jsme se bohužel jejich dlému tempu hry přizpůsobili. V nepříliš záživném zápase se nám povedlo jen několik rychlých protiútoků, které však pokaždé přinesly výraznější šanci ke skórování. Dát gól se nám nakonec povedlo až v 79. minutě díky křížné střele Aleše Kutnera z hranice vápna. O chvíli později dostal domácí hráč červenou kartu za faul na Tomáše Mazoucha, který jeho vinou zápas nedohrál. Bohužel jen pár minut na to jsme zaváhali při soupeřově rohu a tomu se podařilo vyrovnat. Od té chvíle domácí navzdory oslabení zvýšili tempo hry, zatímco my místo toho, abychom využili početní převahy, jsme se jeho tlaku zalekli a dávali muž hodně prostoru. Žádný gól už ale nepadl.“

SK Klatovy 1898 – Sokol Lom 0:3 (0:1)

Branky: 6. Kubovský, 67. Brabec, 85. Musiol. Rozhodčí: Machýček – Matějček, Štefan. ŽK: 2:1 (Vacek, Lukeš – Novák). Diváků: 110

Lom: Matoušek – Škrleta (51. Vysušil), Brabec, Slavík, Mácha – Kubovský (72. Tauber), Skopec (46. Nešický), Schramhauser (72. Grobár), Kučera, Novák (59. Javorek) – Musiol.

Lukáš Zeman, trenér Lomu: „Musím hráčům poděkovat za to, jakým způsobem zápas odehráli. Stanovili jsme si v něm několik cílů a všechny se nám podařilo splnit. Především jsme udělali ten poslední krok k prvenství, navíc jsme uhájili vzadu nulu a Zbyněk Musiol si vstřeleným upevnil vedení v tabulce střelců. Hodně nám pomohl brzký vstřelený gól, který nám pomohl odehrát zbytek poločasu na jistotu. Drželi jsme míč a věděli jsme, že díky tomu na soupeře dolehne únava. To se nakonec potvrdilo. Ve druhé půli jsme přidali ještě dva góly a měli i další šance na to, abychom zápas vyhráli ještě větším rozdílem.“

Viktoria Mariánské Lázně - Otava Katovice 4:0 (3:0)

Branky: 8. Renza, 15. Kopta, 44. Kapolka, 82. Holub. ŽK: 2:1 (Drahorád, Kopta - Chylík). ČK: 0:2 (82. Chylík, po utkání Uher). Diváci: 150. Rozhodčí: Duda - Šlajs, Kříž.

Sestava Katovic: Provazník - Hnídek (46. Kostka), Janoch, Chylík, Motl - Sládek, Kotrba, Kahuj, D. Bálek - Uher - Habor.

Přemysl Šroub, trenér Katovic: "Přestože nás k utkání odjíždělo pouze dvanáct, tak si myslím, že jsme si utkání prohráli sami v prvním poločase. Domácím jsme našimi chybami darovali góly jak na zlatém podnose. Byly tam obrovské chyby vzadu. Jednou jsme jim to namazali placírou rovnou na vápno, jednou to bylo po chybě u postranní čáry a soupeř šel sám na bránu. Do poločasu nebyla naše hra až tak špatná, ale zkrátka jsme soupeři góly nabídli sami. Do druhé půle jsme vystřídali jediného hráče, který byl do pole připraven. Trochu jsme přeskupili postavení. Hra nebyla špatná, měli jsme tam i šance ze standardek, ale neproměnili je. Zkrátka jsme prohráli zaslouženě, to je bez debat. Mariánky zkrátka byly lepší. Navíc přišly ještě dvě červené karty, ty mě hodně mrzí. Pomalu již nebudeme mít s kým hrát."