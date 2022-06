Branky: 8. a 68. Matoušek, 56. a 71. Bečvář – 53. Vodrážka. ŽK: 1:0 (Lerch). Diváci: 100. Rozhodčí: Štefan – Adámek, Fišer. Dynamo B: Lerch – Perina (88. Bartizal), Brabec, Pařízek (88. Pineau), Šimoník – Hák, Malecha, Bečvář (79. Šestauber) – Polanský, Bastl (79. Pravda) – Matoušek (68. Hais).

Dušan Žmolík, trenér Dynama B: "Hosté poctivě bránili, my se přes tu jejich defenzívu těžko dobývali a dlouho jsme nemohli zápas rozhodnout. Bylo to i proto, že naše hra byla poněkud pomalejší, než bych si představoval. Ve druhé půli se naše hra zrychlila, což bylo možná i tím, že jsme nechali pokropit hřiště a najednou naše přihrávky chodily rychleji a častěji jsme se dostávali do nebezpečných situací. Sice jsme dostali gól na 1:1, čemuž dle mého názoru předcházel jednoznačný faul, naštěstí jsme ale rychle šli znovu do vedení a pak přidali ještě další dva góly. Pochvala si zaslouží Tadeáš Bečvář, kterého jsem v půli trošku cepoval, že nevystřelí, tak si to vzal k srdci, dvakrát vystřelil a dal dva krásné góly. Sezonu jsme zakončili úspěšně, na jaře se nám hodně dařilo, jsme na druhém místě ze všech divizních skupin nejúspěšnější tým a uvidíme, třeba by toho mohlo pro nás znamenat i odměnu v podobě administrativního postupu. Myslím, že za předváděnou hru, hlavně na jaře, by si to ti naši mladí kluci zasloužili.“

SK Klatovy – Otava Katovice 2:2 (1:1)

Branky: 21. Brabec, 84. (PK) Zajíček – 35. a 87. (PK) Uher. ŽK: 5:1 (Sojka, Vacek, Prančl, Presl a Zajíček – Květoň). Diváci: 324. Rozhodčí: Vnuk – Zoufalý, Doubrava.

Katovice: Provazník – Hnídek, Květoň, Chylík, Motl – L. Bálek (91. Sládek), Kotrba, Kadula, D. Bálek (84. Rejšek) – Uher – Habor (63. Požárek).

Přemysl Šroub, trenér Katovic: "Soupeř chtěl zápas předehrát, jelikož hraje v sobotu přátelák s Viktorkou Plzeň, která startuje přípravu na sezonu. My s tím souhlasili pod podmínkou, že se bude hrát u nás, jelikož bychom z důvodu pracovního vytížení hráčů nestačili do Klatov přijet včas. Byl k vidění velmi kvalitní fotbal z obou stran. Klatovy byly prvních třicet minut lepší a zaslouženě šly do vedení. My se nemohli dostat do zápasu, soupeř dobře kombinoval a dal branku. Poslední čtvrthodina první půle zase patřila nám a zaslouženě jsme vyrovnali. Měli jsme sérii rohových kopů a z jednoho z nich jsme se prosadili. To bylo velice důležité pro vývoj zápasu. Druhý poločas byl vyrovnaný. Mohl vyhrát kdokoliv, remíza je spravedlivá. Dostali jsme gól z přísné penalty, kdy soupeřův útočník postrčil našeho obránce a tomu padl míč na ruku. Mohl se pískat faul. Ale na druhé straně se vyrovnalo z hodně podobné penalty."

FC Rokycany – FK Jindřichův Hradec 2:0 (1:0)

Branky: 23. Titl, 48. (pen.) Černý. ŽK: 0:1 (D. Cettl). Rozhodčí: Ježek – Vokoun, Chaika. Diváci: 200.

J. Hradec: Hňup – Blažek, Koktavý, Völfel, Fical – Distel (85. Šmíd), Mischnik (60. Nováček), F. Votava, Škarda (74. D. Cettl), Waník (46. Strejček) – Janák (60. Králíček).

Roman Lukáč, trenér J. Hradce: „Ani kopírák by nezkopíroval to, co my dokážeme vytvořit za chyby. Zase jsme soupeře přehráli, ale dostali jsme jej na koně špatnou rozehrávkou na vlastní polovině, po níž se domácí ujali vedení. Krátce po zahájení druhé půle pak sudí viděl penaltu, i když hráči říkali, že k žádnému kontaktu nedošlo. Ale s tím, bohužel, nic nenaděláme. Měli jsme pak dobré šance, nastřelili i břevno, ale gól jsme vstřelit nedokázali. Jaro v našem podání bylo nepovedené především z neustálené sestavy, protože stále někdo kvůli zranění či nemoci cbyběl, a ti, co byli na hřišti, bohužel nedokázali kluky ze základní sestavy nahradit a zopakovat vcelku slušné výkony z podzimní části. Srážela nás především technická nedokonalost a chyby na vlastní polovině.“