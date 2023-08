/FOTOGALERIE/ Fotbalistům Slavoje Český Krumlov v sobotu startuje nový ročník divize. Obhájit střed tabulky z minulého ročníku bude hodně obtížné, ale podle trenéra Zdeňka Švába jsou hráči připraveni udělat v sezoně co nejlepší výsledek.

Fotbalisté Slavoje Český Krumlov se již chystají na první divizní utkání setony. | Foto: Deník/Vladimír Klíma

O víkendu odehrál Slavoj poslední dva přípravné zápasy. Nejprve kombinovaný tým podlehl Sedlčanům 2:3, poté áčko podlehlo třetiligovému Písku 0:4. Má trenér po těchto zápasech jasno o sestavě na sobotní utkání s Komárovem? „Z 80 procent máme s kolegy trenéry jasno, jsou tam ještě dvě okýnka, o kterých se rozhodneme po čtvrtečním tréninku. Sestava ze základu s Pískem, alespoň v devíti případech, by měla být základem pro první mistrák. Zohledníme i tréninkovou píli, jak se klukům na tréninkách daří a podobně,“ uvedl k sestavě trenér Šváb.

Minulý ročník divize byl hodně o tom, že mužstva venku hrála ze zajištěné obrany na brejky a domácí celky musely dobývat pokutové území soupeře. Jsou na to v Českém Krumlově připraveni? „Co jsem sledoval zápasy v minulé sezoně, tak ty mančafty jezdily do Krumlova připravené. Každý to má v obraně dobře propracované a chodí do rychlých brejků. Trochu jsme na to připravení, sledovali jsme soupeře na videích, ale sestavy budou trochu jiné, takže uvidíme. Musíme být na každý zápas důkladně připraveni. Každý zápas začíná od 0:0 a může se stát cokoliv,“ dodal trenér Šváb.

V prvním kole přijede na jih Čech Komárov. Ten to měl v minulé sezoně takové nahoru dolu. Chvíli bojoval těsně nad sestupovými příčkami, pak se ale vyšvihl a zlobil všechny spolufavority. Co na soupeře vymyslet? „Komárov je kousek od Berouna a Příbrami, takže mají hráče odtud. Jsou tam mladí kluci doplnění o zkušené harcovníky. Ale každý zápas je úplně jiný. Jednou se to povede, jindy třeba ne. Pokusíme se doma urvat tři body. Musíme hrát ze zabezpečené obrany a předvádět poctivý fotbal,“ hledí trenér k prvnímu mistrovskému zápasu.

Hraje se v sobotu od 17 hodin. „Je to první zápas obměněného kádru. Zvu všechny fanoušky, aby nás přišli podpořit. Odešli tři zkušení kluci ze základu, které nahrazujeme mládím, tak nás přijďte podpořit a možná nám i něco na hřišti prominout,“ zve do ochozů Zdeněk Šváb.