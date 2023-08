/FOTOGALERIE/ Po domácí remíze s Komárovem zajížděli fotbalisté Českého Krumlova v dalším divizním kole na plzeňskou Doubravku. Nevydařil se jim druhý poločas a odvezli si krutou porážku.

Fotbalisté Českého Krumlova si přivezli z Doubravky šest branek. Ilustrační foto. | Foto: Deník/Vladimír Klíma

SENCO Doubravka – Slavoj Český Krumlov 6:0 (1:0)

Branky: 40. Krejčí, 49., 51., 53. Roubal, 68. Jandík, 85. Zajíček. ŽK: 0:3 (Kuna, Ryneš, Švec). Rozhodčí: Gerhardt – Kříž, Ježek. Diváci: 100.

Sestava Českého Krumlova: Švec – Matušek (55. Gelnar), Ryneš, Svoboda, Trmal – Kolář (81. Lach), Kabele, Kuna, Vávra (55. Matuška) – Parachnenko (55. Kubát), Vaněk (81. Poláček).

Vyrovnaný první poločas vůbec nenasvědčoval tomu, že by si Slavoj měl odvézt takový příděl. „Výsledek je až příliš krutý. Měli jsme tam v prvním poločase šance, ale neproměnili je a soupeř nás potrestal po naší vlastní chybě v rozehrávce. Ztratili jsme míč, domácí šli sami na bránu a do kabiny jsme šli s mankem jedné branky. Hned po přestávce se proti nám kopal přímák, dalo by se o něm polemizovat, ale byl nařízený a domácí to proměnili na 2:0. A my to v tu chvíli jakoby zabalili. Soupeři jsme to strašně usnadnili a během čtyř minut inkasovali další dva góly a bylo po zápas. Snažili jsme se to pak trochu oživit, poslali jsme tam mladé kluky z lavičky, ale za stavu 4:0 pro soupeře se s tím již těžko něco dělá. Stál proti nám zkušený a vyzrálý tým, který již nám nic nedovolil,“ komentoval utkání asistent trenéra Českého Krumlova Pavel Lattner a doplnil: „Škoda, že se do šaten nešlo o půli za stavu 0:0 nebo 1:1. Ale je to o proměňování šancí a my je neproměnili a nakonec si vezeme domů nakládačku.“

Sice vysoká porážka, ale je třeba udržet hlavy vzhůru. „Máme zápas nějak zanalyzovaný. Zkrátka jsme se sesypali po druhém gólu, který byl tak trochu po ukřivděném trestňáku. Pak jsme byli jak báby na trhu a tým to srazilo,“ doplnil Pavel Lattner.

V dalším kole nastoupí Slavoj v sobotu doma proti Aritmě Praha již od 13.30 hodin.