/FOTOGALERIE/ Zimní příprava fotbalistů Českého Krumlova neúprosně letí kupředu. V dalším přátelském duelu si divizní celek zahrál s mladíky Dynama U17 a v na branky bohatém utkání uspěl soupeř.

Trenér Zdeněk Šváb o přípravě, změnách v kádru i ambicích na jaro. | Video: Deník/Vladimír Klíma

Dynamo ČB U17 - Český Krumlov 5:4 (2:2)

Branky Krumlova: O. Polanský 2, J. Matuška a J. Kordík.

Jarní část divize startuje již za čtyři týdny, a tak již týmy dolaďují formu. Českokrumlovští tentokrát doplatili na užší kádr divizního celku. "Byla to přestřelka. Pro diváky krásné, pro trenéry podstatně horší. My začali zápas až příliš vlažně, asi jsme si mysleli, že nám dorostenci nemohou nic udělat, a za chvíli jsme prohrávali o dvě branky. Zápas jsme otočili, na začátku druhé půle dali na 3:2, pak dokonce na 4:2. Posléze jsme v 65. minutě prostřídali a sestava na hřišti inkasovala tři góly. Je to naše hloupost, ale zápas s kolegou Pavlem Lattnerem hodnotíme do 65. minuty jako dobrý, ale nemáme silnou lavičku, a tak se zbytek utkání nepovedl. Někteří kluci mají perspektivu, ale zároveň ještě i čas," shrnul utkání českokrumlovský trenér Zdeněk Šváb a doplnil: "Ale je to příprava a musíme dát šanci všem klukům, aby věděli, že o ně stojíme."

Fanoušky možná trochu překvapí nové jméno mezi kanonýry. Dvakrát se mezi střelce zapsal Oliver Polanský, původním "povoláním" gólman. "Již v minulém utkání hrál Oliver za béčko v útoku a dal čtyři góly. Tentokrát jsme ho dali znovu do útoku a dal dva. Jsme z něho úplně v Jiříkově vidění. Ale hraje výborně, proti Dynamu byl nejlepší na hřišti. Dal dva góly, připravoval klukům šance, byl prostě všude. Začali jsme mu říka Tor Maschine," doplnil k utkání s úsměvem Zdeněk Šváb.