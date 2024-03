/FOTOGALERIE, VIDEO/ Ke generálce na start divizního jara si českokrumlovští fotbalisté pozvali Olešník, který dlouhodobě patří ke špičce krajského přeboru. A uspěli, když zvítězili 2:0.

Fotbalová příprava Č. Krumlov - Olešník. | Video: Deník/Vladimír Klíma

Slavoj Český Krumlov - FK Olešník 2:0 (2:0)

Branky: 13. O. Polanský, 25. J. Kordík.

Sestava Č. Krumlova: R. Švec - Kolář, Kabele, M. Švec, Ryneš - Kordík, J. Matuška, Gelnar, O. Matuška - Bauer, Polanský. Střídali: Šindelář, Matějíček, Parakhnenko, Šimek

Českokrumlovští se připravují na záchranářskou misi v jarní části divize. "Olešník nás pořádně prověří, jak na tom opravdu jsme," hovořil o generálce týden dopředu trenér Slavoje Zdeněk Šváb. Nakonec mohl být s výhrou a částečně i předvedenou hrou spokojen.

Především v prvním poločase se hrál pohledný fotbal a domácí dokázali vstřelit opět gólmanem Polanským na hrotu a Kordíkem dva góly. "První loločas byl z naší strany velice slušný. Ve druhém jsme trochu polevili. Samozřejmě se nemůže stále útočit, odbránili jsme to a chodili do nějakých brejků. Měli i šance, ale neproměnili je. Soupeř se snažil, ale až na závar v prvním poločase žádné tutové šance neměl. Míče, které se k nám do vápna dostaly, jsme posbírali. Celkově jsem spokojený," hodnotil utkání Zdeněk Šváb.

I po kombinační stránce to byl pro diváka líbivý fotbal. Bylo vidět, že mají domácí chuť do hry. "Kluci zkrátka chtějí divizi zachránit, jsou do toho nažhaveni a makají. Ale na konci utkání nám trochu došlo. Posledních dvacet minut utkání bylo o ničem, nic pořádného se nestalo," doplnil domácí trenér.

Absentoval gólman Beránek. Přesto poslali domácí druhého brankáře Polanského znovu na hrot a do branky šel Švec. "Štefan Beránek si namohl záda. Kdyby to bylo nutné, tak by to odchytal, ale potřebujeme zdravé hráče na mistrák s Doubravkou. To samé bylo u Trmala. Oba však budou k dispozici. Ale zranil se nám Honza Matuška, uvidíme, jak je to vážné," doplnil k sestavě trenér Šváb.