/FOTOGALERIE/ K dalšímu přípravnému utkání si divizní fotbalisté Českého Krumlova zajeli na českobudějovické Složiště, kde si zahráli s Rudolfovem (KP).

Trenér Zdeněk Šváb o přípravě, změnách v kádru i ambicích na jaro. | Video: Deník/Vladimír Klíma

SK Rudolfov – Slavoj Český Krumlov 1:4 (0:3).

Branky: Šindelář – Kordík, Bauer, Polanský, Kabele.

Sestava Č. Krumlova: Kolář, Kabele, Švec, Ryneš – Kordík, J. Matuška, Šimek, O. Matuška – Bauer, Polanský. Střídali: Matějček, Kubát, Š. Šindelář.

Odehráli jsme to zodpovědně, i když tam ještě pár chybiček bylo. Jsem spokojen s přístupem hráčů. Vedli jsme již 4:0, soupeř snižoval pět mnut před koncem. Zápas jsme tedy měli pod kontrolou,“ shrnul duel českokrumlovský trenér Zdeněk Šváb.

Sestava Slavoje stále ještě nebyla kompletní. „Proběhla týmem viróza, byla tam i drobná zranění, takže jsme to trochu prostřídali,“ uvedl trenér a pokračoval: „Nyní to již směřujeme na přírodní trávu. Máme dva týdny do startu jara a čeká nás ještě Olešník. Doufám, že již to na přírodní trávě půjde.“

Zdroj: Deník/Vladimír Klíma

Opět se mezi střelci objevil gólman Polanský. Nepřemýšlí trenér o tom, že jej i do mistrovských zápasů posune do pole? „Pro mě je Oliver obrovským překvapením. Už jsme rozhodnutí, že půjde do jara v roli útočníka. Gólmani mají svoje tréninky ve středu zvlášť, na ty již nechodí a trénuje s námi. Kdyby se něco stalo Štefanovi Beránkovi, tak samozřejmě do brány zaskočí,“ potvrdil trenér Šváb a pokračoval: „Uzdravují se nám poslední marodi a tréninky již přizpůsobujeme zápasovému modelu. Většinou se rozhoduje ve vápnech při standardkách, tak musíme vypilovat práci v obranném i útočném vápně. Navíc nás asi pořádně prověří Olešník.“