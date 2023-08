/FOTOGALERIE/ Fotbalisté Českého Krumlova hostili v rámci MOL Cupu na svém hřišti druholigovou Vlašim. Mladíci ze Slavie Praha, kteří za Vlašim nastupují, prokázali své kvality.

Fotbalisté Českého Krumlova z MOL Cupu vypadli s druholigovou Vlašimí. Ilustrační foto. | Foto: Deník/Vladimír Klíma

FK Slavoj Č. Krumlov – FC Sellier & Bellot Vlašim 0:7 (0:4)

Branky: 34., 44. a 58. (pen.) Biegon, 13. a 31. Toula, 48. Heppner, 80. Singhateh. Bez ŽK. Rozhodčí: Opočenský - Hádek, Černoevič. Diváci: 280.

Sestavy - Č. Krumlov: Beránek – Trmal, Svoboda (84. Šára), Ryneš, Matušek (46. Gelnar) – Kolář, Trapl (52. Poláček), Kuna, Kabele, Matuška (46. Vaněk) – Parakhnenko. Trenér Šváb ml.

Vlašim: Kolář – Heppner (61. Labík), Nogha (61. Singhateh), Kričfaluši (46. Franěk), Dostál – Janda, Šimeček, Onije (61. Ndiaye), Tavares (61. Šmiga) – Biegon, Toula. Trenér: Hyský.

Utkání mělo slavnostní rámec i v tom směru, že se domácí klub oficiálně rozloučil s bývalými členy realizačního týmu divizního mužstva trenérem Václavem Dominem, asistentem Jiřím Černým a vedoucím Jiřím Wernerem, kteří po sezoně u týmu skončili.

V utkání samotném se od začátku projevovala síla druholigového kádru hostů. "Jak z pozice trenérské, tak i hráčské je zápas proti druholigovému týmu svátkem a hned tak se to nepoštěstí. Los nám byl nakloněný a byl to takový zápas za odměnu pro všechny Slavojáky. Přišlo i dost lidí," pochvaloval si trenér Slavoje Zdeněk Šváb a pokračoval: "Co se týče zápasu samotného, naši kluci nic nevypustili, ale co se týče kvality soupeře, mladíků ze Slavie, ta byla úplně někde jinde. Ač jsme se maximálně snažili, soupeř byl úplně jinde po všech stránkách."

Slavoj si tedy užil MOL Cup s Vlašimí, ale musí se všichni rychle vrátit do reality, v sobotu od 17 hodin je na programu druhý divizní zápas a Krumlov jede na Doubravku. Zkušený divizní tým, který doplňují mladíci z Viktorie Plzeň. "Musíme se tam snažit hrát zodpovědně odzadu. Každý zápas začíná od nuly a pokusíme se urvat nějaký bodík. Divize bude jiná, je to kvalitativně vyrovnané na naší úrovni, takže bychom to měli zvládat," hledí k dalšímu utkání trenér Šváb.