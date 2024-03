/FOTOGALERIE, VIDEO/ O víkendu startuje jarní část fotbalové divize. Hráče Slavoje Český Krumlov čeká pořádná šichta. Na jejím konci by rádi slavili záchranu soutěže.

Příprava: Č. Krumlov - Olešník. | Video: Deník/Vladimír Klíma

Do jarní části divize vstupují fotbalisté Českého Krumlova z posledního místa tabulky skupiny A. Ztrácejí tři body na Tachov a pět na Klatovy. Na Doubravku, která je na 11. místě a jejich prvním jarním soupeřem, ztrácejí bodů sedm. Jaro je zkrátka stále ještě hratelné.

„Přípravu jsme odstartovali v polovině ledna. Odehráli jsme pět přípravných zápasů, jedno prohráli, jednou remizovali a zbytek vyhráli. Měli jsme soustředění v Černé v Pošumaví, které se nám povedlo. Celkově bylo z přípravy znát, že kluci s tím chtějí na jaře něco udělat. Vidět to bylo zejména na posledním utkání s Olešníkem, kdy jsme odehráli výborný první poločas. Celkově jsem spokojen. Sice jsme oproti přípravě v létě měli soupeře z nižších soutěží, ale pro psychiku kluků to bylo lepší. Sice tam nějaké chybičky jsou, ale celkově můžeme být spokojeni. Přístup kluků super a na jaře se o to popereme,“ shrnul zimní přípravu Slavoje trenér Zdeněk Šváb.

Českokrumlovští se museli poprat s odchodem řady zkušených fotbalistů. Podařilo se je nahradit? „Z různých důvodů odešlo pět lidí z podzimního kádru. Vzali jsme i tři kluky z dorostu, kteří jsou nyní v kádru áčka. Přišli kluci z béčka a hrají dobře. myslím si, že jsme zkvalitnili útočnou fázi a především zakončení. Pomohl tomu Oliver Polanský, který se přesunul z brány na hrot. Nyní v týdnu si například zahrál za béčko a dal tři góly Zlaté Koruně. Nejvíce nás asi bude trápit úzký kádr hráčů. Máme tam plno hodně mladých kluků, ale věřím, že se každým odehraným zápasem otrkají a získají na zkušenostech. Budou to kvalitnější zápasy, sudí tam pískají jinak než v přípravě. Co jsem se s klukama bavil a vidím to i na hřišti, tak zkrátka chtějí a jsou na jaro nažhavení,“ doplnil Zdeněk Šváb.

Hned na úvod jara přijede do Českého Krumlova Doubravka. První zápas může napovědět, jak se vše může vyvíjet. „Rádi bychom pozvali v hojném počtu fanoušky. Sice se hraje ráno, ale věříme, že si na stadion najdou cestu. Chceme se prezentovat kvalitním a zodpovědným fotbalem. Když splníme vše, co si řekneme, tak by to mělo fungovat. Prohrát se může, ale musíme nechat na hřišti srdce. Věříme, že to dokážeme a pokud vyjde první zápas, dostane soutěž zcela nové parametry,“ zve na první utkání, které se hraje v sobotu 9. března od 10.15 hodin, trenér Šváb.