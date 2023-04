/FOTOGALERIE/ V dalším kole divizní skupiny A hostili fotbalisté Českého Krumlova Mariánské Lázně a hrálo se o šest bodů. Domácí chtěli soupeře "přidusit" ve spodních patrech tabulky. Body však putovaly pryč.

Fotbalisté Českého Krumlova doma podlehli M. Lázním. Ilustrační foto | Foto: Deník/Vladimír Klíma

Slavoj Český Krumlov - Viktoria Mariánské Lázně 1:2 (1:2)

Branky: 6. Vávra - 26. Kopta, 40. Kapolka. ŽK: 2:5 (Svoboda, Růžička - Drahorád, Pěček, Skopový, Kapolka, Štůla). Rozhodčí: Štípek - Vojáček, Andras. Diváci: 100.

Sestava Č. Krumlova: Beránek - Trmal, Svoboda, Kuna, Kolář - Strapek (81. Strapek), Matuška, Novák, Vávra - Růžička, Vaněk (67. Parakhnenko).

Ve vyrovnané tabulce se doma nesmí ztrácet body. To se bohužel hráčům Slavoje "podařilo". V tabulce se tak na ně soupeř dotáhl na tři body. "Vyrobili jsme v prvním poločase dvě chyby, což nás nakonec stálo všechny body," posteskl si českokrumlovský trenér Václav Domin a doplnil: "Hlavně mě mrzel přístup hráčů, takto se o body nehraje. Hrát posledních dvacet minut, je zkrátka málo."

Přitom měli domácí velice dobrý vstup do utkání a šli brzy do vedení. "Gól padl po standardce. Po centru přišel vrácený balon do vápna a na druhé tyči to Vávra uklidil hlavou do brány. V prvním poločase jsme si vytvořili šancí dost. Soupeře jsme sice do žádných nepouštěli, přesto jsme udělali dvě chyby a hosté toho využili. Bylo to naše bránění stylem, že se nemůže nic stát. A stalo se, dostali jsme dva góly. Snažili jsme se to vyrovnat, ale ve druhé půli tomu chyběl větší pohyb hráčů, bylo tam plno zkažených přihrávek, málo aktivity po stranách a málo důrazu ve vápně," popsal své dojmy z utkání trenér Domin.

Domácí se museli opět obejít bez Dominika Tůmy. "Půjde na operaci, tentokrát se zranil na schodech mimo fotbal. Navíc Kabele má vyhřezlou plotýnku. Měl jsem na střídačce dva dorostence," doplnil k sestavě trenér.

Porážka mrzí o to více, že se hrálo o šest bodů a soupeř se takto dotáhl na dostřel. "Mariánky měly po podzimu 14 bodů, teď jich už nahrály dalších 15. To mi nejde na rozum. Ale, co se dá dělat," kroutil hlavou trenér a doplnil k dalšímu duelu na béčku Domažlic. "Pro nás je v tuto chvíi možná lepší hrát venku než doma. Spíš bourat, než tvořit."