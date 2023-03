/FOTOGALERIE/ S jedním bodem na kontě ze dvou domácích utkání cestovali katovičtí fotbalisté v dalším kole divize na Doubravku. Vraceli se s prázdnou.

Katovičtí padli na Doubravce 0:3 (snímek je z utkání v Katovicích) | Foto: Jan Škrle

SENCO Doubravka - Otava Katovice 3:0 (2:0)

Branky: 8. Řehoř, 34. Ungr, 59. Künstner. ŽK: 0:1 (Kotrba). Rozhodčí: Vojáček - Štípek, Popelka. Diváci: 160.

Sestava Katovic: Provazník - Cibulka, Janoch, Kostka (46. Hnídek), Motl - Repa (46. D. Bálek), Kahuj, Kotrba (70. Sládek), L. Bálek - Uher - Požárek (63. Habor).

V našlapané tabulce divizní skupiny A může každý porazit každého. Potvrdilo se, že neexistuje slabšího soupeře. "Doubravka potvrdila domácí sílu, na svém hřišti prohrála pouze jediný zápas. Tentokrát nás smázla. My to však soupeři ulehčili svým bezkrevným výkonem. Kluky jsem vůbec nepoznával. Minule jsme podali perfektní výkon proti pomalu druholigovému soupeři a tentokrát z nás nevypadlo vůbec nic. Především dopředu. Navíc jsme dělali i velké chyby dozadu," komentoval utkání katovický trenér přemysl Šroub.

Katovičtí inkasovali zcela zbytečné góly. "První branku jsme dostali po naší standardní situaci, kdy domácí chytili balon a rychle rozehráli. My se vraceli příliš ležérně a dostali góla z brejku. Druhý gól byl po naší chybě urostřed hřiště, kdy jsme ztratili balon a do otevřené obrany inkasovali. Před třetím gólem náš gólmam vyrazil střelu a hladový soupeř šel za míčem a dorazil do brány. My na to jen koukali," popsal trenér inkasované branky.

Pro trenéra byl duel na Doubravce tak trochu rozčarováním. "Bylo to špatné. Doma jsme odehráli dvě dobrá utkání. I když jsme získali jen bod, bylo to po kvalitních výkonech s výbornými soupeři. Tentokrát to byl zkrátka tragický výkon. Kdybych mohl střídat deset lidí, tak jsem je vystřídal v poločase. Hrálo se na umělce, což nám dělalo problémy. Domácí využili toho, že na umělce trénují i hrají, my se s tím zkrátka nedokázali vypořádat," dodal k zápasu trenér přemysl Šroub.

V dalším kole Katovičtí hostí v jihočeském derby Soběslav, která je po sobotních zápasech přeskočila v tabulce.