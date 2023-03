/FOTOGALERIE/ Českokrumlovští fotbalisté dokázali sílu svého týmu. V divizním duelu s Tochovicemi prohrávali ještě v 84. minutě 2:3 a hráli oslabeni o jednoho hráče. Přesto získali tři body.

Tři krumlovské body zařídil Dominik Tůma. | Foto: Deník/Vladimír Klíma

Běžela 93. minuta, tochovický gólman, jako již několikrát předtím v utkání, se snažil zapojit do hry tím, že obejde domácího Tůmu a pomůže přečíslit soupeře. Ale narazil. Tůma mu míč vypíchl, a v klidu jej dovedl do prázdné brány. Český Krumlov tak získal tři body.

Dominiku, dlouho jste byl mimo hru a bylo na Vás vidět, že si i tu půlhodinku hodně užíváte.

Ale i ta stačila. Hlava by chtěla, ale nohy nejdou. Postupem času se do toho dostávám a věřím, že se dostanu do formy, kterou jsem měl.

Jak jste prožíval zápas. Byla to taková gólová houpačka.

Byl to takový mišmaš. Hodně těžké utkání, ale byli jsme dobře připravení a naštěstí nám to tam padlo. Jsem rád, že jsem to také prolomil, bude se mi lépe dýchat do dalšího zápasu.

Brankáře soupeře jste z lavičky určitě sledoval. Počítal jste s tím, když jste šel na hřiště, že si na tu jeho kličku, kterou několikrát předtím udělal, počkáte?

Než jsem tam šel, tak jsem uvažoval trochu jinak. Jejich gólman hrál docela vysoko před vápnem, takže jsem spíše čekal na to, že až dostanu balon, podívám se, jestli je v bráně či na vápně a podle toho se rozhodnu. Ale na konci mi pomohl jejich obránce, který dal špatnou malou domu. Byla pomalá a já to z posledních sil zkusil. Naštěstí to vyšlo, nechal jsem tam nohu a pak již to bylo snadné.