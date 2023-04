/FOTOGALERIE/ Po dramatické výhře 4:3 doma nad Tochovicemi zajížděli fotbalisté Českého Krumlova v dalším divizním kole na béčko Příbrami. Po nerozhodném poločase se vraceli bez bodu.

Fotbalisté Č. Krumlova se z Příbrami vraceli bez bodu. Ilustrační foto. | Foto: Deník/Vladimír Klíma

Viagem Příbram B – Slavoj Český Krumlov 4:1 (1:1)

Branky: 19. Jahic, 46. a 73. Fall, 68. Vaňó – 35. Růžička. Bez ŽK. Rozhodčí: Havránek – Mičan, Kříž. Diváci: 15.

Sestava Českého Krumlova: Beránek – Trmal, Kuna, Kolář (78. Ryneš) – Svoboda (72. Gelnar), Matuška – Strapek (64. Parakhnenko), Novák, Vávra – Růžička, Tůma (72. Vaněk).

Porážka o tři branky z příbramské umělky je pro Jihočechy hodně krutá. „Dáme venku pět branek a stejně prohrajeme,“ začal hodnocení utkání českokrumlovský trenér Václav Domin a pokračoval: „Udělali jsme čtyři individuální chyby a dostali z nich čtyři góly. To je zkrátka hrozné. Ale je pravda, že se nám to začalo rozpadat ještě před zápasem. Nemohl nastoupit Kabele a museli jsme hledat variantu na stoperech. Tím se to rozhodilo, ale na to se nelze vymlouvat. Zkrátka jsme propadli individuálně. Hrozné chyby. Ztráta míče ve vápně, podcenění. Jako kdyby trenér před zápasem mluvil do zdi.“

Vývoj zápasu však dlouho hovořil o tom, že by soupeř mohl být hratelný. „To je pravda. Ještě do stavu 2:1 či 3:1 to bylo ke koukání. Pak se to rozpadlo,. Hrálo se na umělce, protože hlavní hřiště, to bylo oraniště. Umělka také nic moc, ale to bylo pro všechny stejné. Domácí si vyhrát zasloužili, individuálně byli lepší. Ale jak jsem říkal, rozhodly naše chyby. To nás položilo,“ doplnil trenér Domin.

V kontextu ostatních výsledků se ukázalo, jak důležitá byla před týdnem výhra nad Tochovicemi. „Tam se hrálo o šest bodů a bylo důležité, že jsme to zvládli. Teď jsme prohráli venku, to se nedá nic dělat. Nic se neděje, teď jedeme do Rokycan a zabojujeme o plusové body,“ hledí k dalšímu programu trenér.