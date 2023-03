/FOTOGALERIE, VIDEO/ Jako ve snu si museli připadat fanoušci fotbalového Slavoje Český Krumlov. Jejich tým dvakrát prohrával, pět minut před koncem 2:3, hrál o deseti, přesto bral všechny body.

Fotbalová divice: Český Krumlov - Tochovice. | Video: Deník/Vladimír Klíma

Fotbalová divize: Slavoj Český Krumlov – Tochovice 4:3 (2:1)

Branky: 16. Novák, 26. Strapek, 85. Vávra, 93. Tůma – 12. a 73. (PK) Sirotek, 80. Vlček. ŽK: 2:3 (Vonášek, Tůma – Sosnovec, Vlček, Michal Kynkor). ČK: 1:0 (72. Vonášek). Rozhodčí: Maiello – Štípek, Andras. Diváci: 175.

Sestava Č. Krumlova: Beránek – Trmal, Kabele, Kolář – Vonášek, Svoboda (83. Parakhnenko), Vávra, Novák, Strapek (64. Tůma) – Kuna, Růžička (64. Vaněk).

Přestože je A skupiny fotbalové divize hodně vyrovnaná, do utkání v roli mírného favorita nastupovali domácí. Po deseti minutách však hostující Sirotek vyhrál sprinterský souboj a otevřel skóre. Naštěstí se za pár minut ranou za vápnem trefil Novák a bylo srovnáno. O deset minut později se krásnou ranou do šibenice trefil Strapek. Domácí vedli v půli 2:1, ale soupeř zlobil. Ve druhém poločase se domácí dostali do několika slibných šancí, ty však nevyužili a přišel trest. Další sprinterský souboj, faul, červená pro Vonáška a z penalty srovnáno. A když deset minut před konce potřetí vyhráli hosté běžecký souboj a dali vedoucí branku, bylo s domácími zle. Pět minut před koncem však hostům propadl míč mezi stopery, Vávra vyhrál souboj a prostřelil gólmana. A nakonec přišlo vyvrcholení. Po celý zápas sebevědomý gólman Tochovic chtěl zkusit kličku na Tůmu, tem mu sebral míč a bylo hotovo, 4:3 pro domácí.

Zdroj: Deník/Vladimír Klíma

„S výhrou samozřejmě spokojenost, jen mě mrzí, že jsme nebyli schopni pokrýt Sirotka, který nám dělal v obraně velké problémy. Ale pořád tam máme devatenáctileté kluky, kteří se to učí. Důležité je, že to kluci ani v deseti nevzdali a ukázali, že má náš mančaft sílu. A závěr, to byla třešnička na dortu a jsem rád, že dal vítěznou branku Dominik Tůma, který více než rok nemohl nastoupit. Gólman soupeře dělal kličky a stahovačky po celý zápas a nakonec na něho přišel chytřejší hráč než byl on. Kluc si to zasloužili, i v deseti jsme měli šance. Mrzí mě jen to, že jsme ve druhé půli šli třikrát do přečíslení a nedokázali si to nahrát. Ale fotbal již je takový,“ shrnul utkání českokrumlovský trenér Vácav Domin.

Nestranný pozorovatel musí domácího trenéra obdivovat, že dokáže být relativně v klidu i za nepříznivého vývoje a počtu hráčů na hřišti. „Zkrátka jsem klukům věřil, že to i v deseti otočí. A ono se to podařilo,“ uvedl s úsměvem trenér a doplnil: „Tochovice jsou dobrým týmem, ale celkově je asi srážejí chyby, kterých se nevyvarovali ani u nás. Nedotáhnout vedení 3:2 proti deseti, to se jen tak nepodaří.“