Fotbalisté Slavoje Český Krumlov zahráli podzim výborně. Jsou šestí se ziskem 24 bodů. Do jarní části tedy mohou jít v klidu. Trenér Václav Domin tak ani neměl důvod dělat nějaké zásadní změny v kádru. "Změna směrem k odchodům je jediná, kdy Rosůlek odešel do Rakouska. Jinak kádr zůstává pohromadě. Jsem rád, že se po roční pauze začíná připravovat Tůma a vrací se do kádru. To je velice pozitivní zpráva," uvedl k drobným změnám trenér Domin.

Pro zimní přípravu měl Slavoj velice dobré podmínky, takže i po této stránce může panovat spokojenost. "Výhodou byl fakt, že máme novou umělku s novým osvětlením. Připravovali jsme se tedy v domácích podmínkách, kromě čtyřdenního soustředění v Přední Výtoni. Zrovna jsme měli možnost využít čerstvě napadaného sněhu. Užili jsme si tak šumavských terénů. Samozřejmě jen hráči," uvedl s úsměvem k přípravě na jaro Václav Domin.

Hned na úvod jara jede Slavoj na hřiště Horní Břízy. Ta je poslední s jediným bodem na kontě. Postavení v tabulce tedy favorizuje Jihočechy, na druhé straně to pro domácí je jedna z posledních možností, jak se začít zachraňovat. Jak tedy na zápas hledět? "Zajímavá otázka. Nevíme jednak, jaké budou terény, a jednak nevím nic o soupeři. Navíc je to souboj nováčků a první kola jsou vždy nevyzpytatelná, ať je to na podzim či na jaře. Doufám, že hráče fakt, že má Horní Bříza pouze jeden bod, neuvede moc do klidu. Věřím tomu, že k tomu přistoupí, jako by soupeř měl třicet bodů a byl první," hledí k utkání trenér.

V Horní Bříze se hraje hodinu po poledni. Většina zápasů v divizi se hraje buď v 10.30 nebo v úřední termín. "Nám ten čas vůbec nevadí. V přípravě se hrálo v různé časy, takže jsou na to kluci připraveni. Navíc se mohou v klidu prospat po cestě, do Horní Břízy je to dvě a půl hodiny," dodal Václav Domin.

Začátek jara ukáže, jaké mohou být ambice Slavoje po zbytek sezony. Jedou na posledního a pak mají doma osmou Aritmu Praha. "Zrovna Aritma nebude nic jednoduchého. Je to jeden z kvalitních pražských týmů, který by měl být svou kvalitou asi výše. My ale pojedeme zápas o zápasu a čím více bodů získáme ze začátku, tím pro nás bude klidnější závěr sezony. Ale máme pět bodů ztrátu na prvního a čtyři body náskok na třináctého, takže na nějaký klid asi nebude čas," doplnil trenér Domin.