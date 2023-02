„Pro nás to byla velmi kvalitní příprava. Setkali jsme se s jiným stylem hry, než na jaký jsme zvyklí s týmy, s nimiž se běžně střetáváme. Seebach hrál agresivně, hodně běhal a nepostrádal ani fotbalovost. V první půli jsme si na jeho projev a takové to typické německé nasazení nemohli zvyknout, navíc jsme inkasovali po individuálních chybách, což mě mrzí. Po změně stran už to bylo mnohem lepší, dokázali jsme si vytvořit i šance, ale opět musím žehrat na jejich proměňování. Z našeho důrazu vzešla i penalta, kterou proměnil Kuna, ale další možnosti k vyrovnání jsme promarnili,“ konstatoval trenér Slavoje Václav Domin.

V neděli 26. února absolvuje Český Krumlov generálku v Třeboní (15 hodin).

Slavoj Český Krumlov – TSV Seebach 1:2 (0:2)

Branka ČK: Kuna (pen.)

Č. Krumlov: Beránek – Trmal, Kabele, Kuna – Kolář (70. Ryneš), Svoboda (60. Parakhnenko), Matuška (46. Vaněk), Vávra, Novák – Strapek (70. Gelnar), Růžička.